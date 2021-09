Windows 11 - rusza wielka ofensywa Microsoftu

"All Starts Now" śpiewane przez Odessę rozpoczyna kampanię reklamową najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu. Firma chce przedstawić Windowsa 11 jako nowy i świeży start w przyszłość. Pasuje do tej narracji bardziej nowoczesny design samego systemu, jak i wiele zmian i usprawnień w porównaniu do poprzedniej wersji Windowsa.. W końcu zmieniony zostanie wygląd interfejsu, dźwięki, animacje i wiele innych.

Reklama zgodnie z hasłem przewodnim "przybliża Cię do tego, co kochasz", pokazuje kobietę, która dosłownie zapada się do wirtualnego świata. W nim wszystko jest bliskie i namacalne. Główna bohaterka może dosłownie dotknąć latającego kolibra lub tańczącego mężczyznę. Animacja stworzona na potrzeby kampanii reklamowej jest niezwykle urokliwa i płynna. Pojawia się w niej nawet Master Chief z serii gier wideo Halo. Oprócz tego można zobaczyć nowy wygląd Microsoft Teams, Microsoft Store i ikonki przeróżnych programów. Reklama najprawdopodobniej będzie pokazywana nie tylko w internecie, ale też w telewizji.

Partnerzy Microsoftu już powinni ustawiać się w kolejce do pozyskania Windowsa 11 na sprzedawane przez siebie urządzenia. Premiera systemu zbliża się wielkimi krokami, gdyż konferencja z nią zaplanowana odbędzie się 5 października.

