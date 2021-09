Windows 11 i dźwięki - ciekawa decyzja Microsoftu

Decydując się na tryb ciemny użytkownik liczy się ze zmianą kolorów interfejsu. Do tej pory była to jedyna różnica między kolorystyką nocną i dzienną. Microsoft planuje to zmienić. W Windowsie 11 zostaną zmienione dźwięki dla trybu nocnego, w taki sposób, by bardziej pasować do jego specyfiki. Źródłem informacji jest Bleeping Computer. Redakcja doniosła o tym, że po raz pierwszy w historii Microsoft zdecyduje się na zaimplementowanie różnych ścieżek dźwiękowych w zależności od wybranego motywu.

“Przedstawiamy różne opcje dźwięków dla jasnego i ciemnego motywu, by użytkownicy ze słabym wzrokiem lub niewidomi mogli również doświadczyć jasnego i ciemnego motywu. Dźwięki motywu zwiększają produktywność poprzez dopasowanie do twojego stylu pracy. Dźwięki ciemnego trybu utrzymują twoje skupienie, a jasnego sprawiają, że zawsze jesteś zaangażowany". - wyjaśnia Microsoft. Firma dodała, że jasny motyw będzie jasny i głośny, a ciemny bardziej subtelny z lekkim echo.

Wszystko wskazuje na to, że zmiany będą ledwo zauważalnie. Do premiery Windowsa 11 pozostał już niecały miesiąc. Ta zaplanowana została na 5 października.

