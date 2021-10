Microsoft już oficjalnie zaprezentował swój nowy system. Windows 11 jest już gotowe, by trafić na urządzenia pierwszych użytkowników w formie bezpłatnej aktualizacji. Jednak nie każdy będzie w stanie od razu pobrać nowy system. Najpierw trzeba spełnić bardzo konkretne wymagania, jakie postawili twórcy.

Windows 11 - wymagania

1 GHz, 64-bitowy, 2-rdzeniowy procesor

4 GB RAM

64 GB miejsca na dysku

Przynajmniej 9-calowy wyświetlacz

Rozdzielczość minimalna: 1366 na 768 pikseli

Karta kompatybilna z DirectX 12, wsparcie dla sterownika WDDM 2.0

O tym, czy nasz komputer spełnia wymagania sprzętowe najnowszego systemu, najlepiej przekonać się poprzez aplikację PC Health Check. Oprogramowanie dostępne na oficjalnej stronie produktu, przetestuje nasz sprzęt i pokaże czy kwalifikuje się on do aktualizacji. Samo spełnienie wymagań systemowych nie gwarantuje, że będzie można od razu pobrać system Windows 11. Premiera oprogramowania nie oznacza, że system jest dostępny globalnie. Microsoft wprowadzi Windowsa 11 falami, w taki sposób, by zminimalizować ryzyko jakichkolwiek błędów.

Windows 11 - jak pobrać system?

Windowsa 11 można zainstalować poprzez otworzenie menu Windowsa, które zwyczajowo znajduje się na pasku zadań w lewym dolnym rogu. Tam należy kliknąć trybik oznaczający ustawienia. Wtedy zjeżdżamy w dół aż do frazy "aktualizacja i zabezpieczenia". Stamtąd już prosta droga, gdyż wystarczy wybrać Windows Update i sprawdzić dostępne aktualizacje. Może się okazać, że program nie znajduje takowej. Wtedy niestety trzeba poczekać aż system będzie dostępny dla większej ilości użytkowników.

Co ważne, niedawno Microsoft oficjalnie ogłosił, że umożliwi instalacje Windowsa 11 na komputerach, które nie spełniają narzuconych wymagań. Użytkownik decydujący się na taki krok, musi jednak podpisać specjalną klauzulę, informującą o braku dalszego wsparcia i zrzeczeniu się jakichkolwiek praw gwarancyjnych, w przypadku wystąpienia problemów.

Wgrany w ten sposób system ma być ograniczony o wiele istotnych funkcji, w tym m.in. system automatycznych aktualizacji Windows Update. Narzędzie to jest punktem kompleksowej obsługi aktualizacji systemu Windows, programu Microsoft Defender Antivirus i przynajmniej niektórych sterowników używanych przez system operacyjny w celu poprawy zgodności z podłączonym sprzętem.

Acer Aspire Vero zawiera plastik z poużytkowego recyklingu w całej obudowie i klawiaturze, opakowanie w 100% nadające się do recyklingu oraz procesor Intel Core i7.

zawiera plastik z poużytkowego recyklingu w całej obudowie i klawiaturze, opakowanie w 100% nadające się do recyklingu oraz procesor Intel Core i7. ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED , potężny laptop, który poradzi sobie ze złożonymi modelami CAD, projektowaniem produktów 3D lub edycją wideo w wysokiej rozdzielczości.

, potężny laptop, który poradzi sobie ze złożonymi modelami CAD, projektowaniem produktów 3D lub edycją wideo w wysokiej rozdzielczości. HP ENVY 34 All-in-One Desktop PC został stworzony dla twórców przez twórców, z niesamowitym, ultraszerokim ekranem 5K, który ożywia układy Snap Layouts systemu Windows 11, aby wygodnie wyświetlać wiele aplikacji obok siebie. Komputer posiada także pierwszą na świecie odłączaną kamerą magnetyczną z 16-megapikselową technologią binningu (binowania przestrzennego), ułatwiając współpracę.

został stworzony dla twórców przez twórców, z niesamowitym, ultraszerokim ekranem 5K, który ożywia układy Snap Layouts systemu Windows 11, aby wygodnie wyświetlać wiele aplikacji obok siebie. Komputer posiada także pierwszą na świecie odłączaną kamerą magnetyczną z 16-megapikselową technologią binningu (binowania przestrzennego), ułatwiając współpracę. Lenovo Yoga Slim 7 Carbon oferuje również Wi-Fi 6 i kamerę na podczerwień (IR) z elektrycznym włącznikiem migawki, dzięki czemu z funkcji Windows Hello możesz korzystać bez użycia rąk.

oferuje również Wi-Fi 6 i kamerę na podczerwień (IR) z elektrycznym włącznikiem migawki, dzięki czemu z funkcji Windows Hello możesz korzystać bez użycia rąk. Surface Laptop Studio, czyli świeże spojrzenie na naszego potężnego laptopa. Posiada m.in. nowy ultra-trwały zawias Dynamic Woven, który ułatwia przechodzenie do różnych trybów pracy.