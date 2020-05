Windows 10x nie tylko na urządzeniach z dwoma ekranami

Windows 10X to nowa wersja systemu Windows 10, która została stworzona z myślą o urządzeniach wyposażonych w dwa ekrany. Teraz jednak Microsoft zmienia podejście do swojego nowego systemu.

Zdjęcie Windows 10X /materiały prasowe

Zmodyfikowana wersja Windowsa - znana pod nazwą kodową Windows 10X - została, upraszczając, stworzona z myślą o urządzeniach z dwoma ekranami. System miał wykorzystać możliwości techniczne dwóch połączonych ze sobą ekranów, na przykład ułatwiając multitasking, robienie notatek, czytanie lub codzienną pracę.

Panos Panay, szef projektów urządzeń w Microsoft zdradził w swoim wpisie, że uwaga technologicznego giganta skupi się na rozwoju nowego systemu, także pod kątem urządzeń z jednym ekranem. Według najnowszych badań rynkowych, wszystko wskazuje, że, obecny świat stawia przed społecznością inne wyzwania niż jeszcze rok temu, a rozwój komputerów bazujących na chmurze może okazać się ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Według początkowych założeń, system Windows 10X miał być dostępny tylko na specjalnie dedykowanych urządzeniach. Pierwsze z nich miały zawitać na sklepowych półkach w 2020 roku. Nie oznacza to oczywiście, że Microsoft całkowicie zrezygnował z ich wdrożenia. Wszystko wskazuje jednak na to, że mogą pojawić się one później niż oczekiwano.