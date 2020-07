Jak wynika z raportu opublikowanego na stronie ZDNet, wszystko wskazuje, że Windows 10X pojawi się dopiero na przyszłą wiosnę.

Zdjęcie Windows 10X /materiały prasowe

Windows 10X to nowa wersja systemu Windows 10, która została stworzona z myślą o korzystaniu z komputerów dwuekranowych. Mowa tu przede wszystkim o takich urządzeniach, jak zaprezentowany niedawno tablet Surface Neo.

System został zbudowany na bazie odświeżonej wersji Windowsa 10, dzięki czemu zachowuje wszystkie najważniejsze funkcje, rozszerzając przy tym poszczególne elementy specjalnie pod kątem najnowszych urządzeń. Oznacza to, że pomimo nowoczesnych technologii, Windows 10X zachowa pełną obsługę starszych aplikacji.

Samo menu Start zostało przeprojektowane z myślą o wydajności. Wyszukiwarka została przeniesiona do góry, a klasyczne kafelki zostały zastąpione specjalną "siatką" z aplikacjami. Pojawił się również obszar "zalecanych" aplikacji, do których użytkownik może szybko przejść za pomocą jednego ruchu dłonią.

Microsoft ulepszył także Windows Update. Przyspieszono tempo aktualizacji, a one same przechodzą w tle, więc nie przeszkadzają w codziennym użytkowaniu. Zniknął także wymóg ponownego uruchamiania komputera, przynajmniej do czasu zakończenia pełnego updatu.

Niestety raport opublikowany na ZDNet jasno wskazuje, że premiera Windowsa 10X zostanie opóźniona i odbędzie się dopiero na wiosnę 2021 roku. Co ciekawsze, wersja przeznaczona na urządzenia dwuekranowe może być jeszcze później - nawet w 2022 roku.

Choć Microsoft nie potwierdził oficjalnie tych informacji, warto mimo wszystko uzbroić się w cierpliwość.