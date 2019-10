Przygotowany specjalnie pod dwuekranowe urządzenia system, już za rok trafi do użytkowników. Eksperci z Windows Central przybliżyli jego główne zmiany i nowe funkcje.

Zdjęcie Surface Duo /materiały prasowe

O tajemniczym, nowym systemie Microsfotu spekulowano już od dawna. Początkowo miała to być jedynie lekka wersja standardowego Windowsa, przystosowana specjalnie pod mniej wydajne urządzenia mobilne. Teraz już wiadomo, że gigant z Redmond planował coś innego. Mowa o Windows 10X.

Windows 10X to nowa wersja systemu Windows 10, która została stworzona z myślą o korzystaniu z komputerów dwuekranowych. Mowa tu przede wszystkim o takich urządzeniach, jak zaprezentowany niedawno tablet Surface Neo.

System został zbudowany na bazie odświeżonej wersji Windowsa 10, dzięki czemu zachowuje wszystkie najważniejsze funkcje, rozszerzając przy tym poszczególne elementy specjalnie pod kątem najnowszych urządzeń. Oznacza to, że pomimo nowoczesnych technologii, Windows 10X zachowa pełną obsługę starszych aplikacji.



Zdjęcie Surface Neo / materiały prasowe

Od tej pory będą one jednak uruchamiane w trybie "kontenerowym". Oznacza to, że składniki wymagane do uruchomienia aplikacji Win32 są aktywne tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie uruchamia program Win32. Rozwiązanie to nie tylko wpływa na wydajność systemu i żywotność baterii, ale także powoduje, że nowy system ma być jeszcze bezpieczniejszym. Wszystko dlatego, że programy współdziałające z aplikacją Win32 działają teraz oddzielnie.

Spore zmiany zostały poczynione także w względzie interfejsu systemu. Ten został stworzony na nowo w oparciu o najnowsze technologie. Nowy Windows potrafi automatycznie dostosowywać cały swój wygląd do pozycji w jakiej trzymamy nasze urządzenie. Elastyczne oprogramowanie samo wykryje czy korzystamy z naszego komputera jako laptopa, w trybie filmowym czy np. tabletowym.

Zdjęcie Surface Neo / materiały prasowe

Zmienił się także wygląd samego Windowsa. Otrzymał on całkiem nowy, adaptacyjny pasek zadań, który automatycznie minimalizuje się po wykryciu urządzenia dotykowego. Uruchomione lub przypięte do paska aplikacje, wyświetlają się teraz na środku ekranu. Pojawiło się także nowe "centrum kontroli", w którym ujrzymy powiadomienia systemowe, podobne do tych na urządzeniach z Androidem.

Samo menu Start zostało przeprojektowane z myślą o wydajności. Wyszukiwarka została przeniesiona do góry, a klasyczne kafelki zostały zastąpione specjalną "siatką" z aplikacjami. Pojawił się również obszar "zalecanych" aplikacji, do których użytkownik może szybko przejść za pomocą jednego ruchu dłonią.

Zdjęcie Surface Neo / materiały prasowe

Microsoft ulepszył także Windows Update. Przyspieszono tempo aktualizacji, a one same przechodzą w tle, więc nie przeszkadzają w codziennym użytkowaniu. Zniknął także wymóg ponownego uruchamiania komputera, przynajmniej do czasu zakończenia pełnego updatu.

Na obecną chwilę, wiadomo, że system Windows 10X będzie dostępny tylko na specjalnie dedykowanych urządzeniach. Pierwsze z nich mają zawitać na sklepowych półkach w 2020 roku. Być może w przyszłości Microsoft udostępni nowy system dla innych urządzeń.