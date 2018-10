Windows 10 z kolejnymi problemami po październikowej aktualizacji

Użytkownicy odkryli kolejny, duży problem w październikowej aktualizacji przeznaczonej dla systemu Windows 10. Kłopot związany jest z rozpakowywaniem archiwów.

Zdjęcie Windows 10 z nowym błędem po aktualizacji /materiały prasowe Luka w Windows 10 w teorii umożliwia zdalne usunięcie plików

Odkryty błąd po aktualizacji dla Windows 10 jest powiązany bezpośrednio z rozpakowywaniem archiwów posiadających rozszerzenie "zip". System operacyjny Microsoftu w tym przypadku zachowuje się tak, jak nie powinien i nie pyta użytkownika o to czy chciałby on podmienić pliki znajdujące się w katalogu - zamiast tego oprogramowanie wybiera tę opcję domyślnie. Jest jednak jeden warunek, który należy spełnić, aby doszło do niefortunnego błędu: pliki znajdujące się w katalogu oraz te umieszczone w archiwum muszą posiadać takie same nazwy.

Jeśli pliki w archiwum i w katalogu są nazwane tak samo, wtedy też zostaną one nadpisane - może to spowodować problem oraz utratę wcześniej dokonanej pracy. Co ciekawe, ten błąd miał pojawiać się w pojedynczych zgłoszeniach jeszcze przed premierą październikowej aktualizacji.