Windows 10 z kolejnymi dużymi zmianami

Pasek zadań w Windows 10 doczeka się ciekawych zmian. Oprogramowanie pozwoli użytkownikom na ustawienie pogody oraz da dostęp do najnowszych informacji.

Zdjęcie Windows 10 doczeka się nowego paska zadań /123RF/PICSEL

Nowe zmiany podobne w działaniu do widżetów zostały zauważone przez osoby korzystające z programu Windows Insider - testują one nowości w oprogramowaniu Microsoftu jeszcze przed jego premierą. Już wkrótce w systemie Windows 10 będzie można dostosować pasek zadań systemu za pomocą spersonalizowanych wiadomości, pogody oraz innych zainteresowań. Całość ma przełożyć się na większy komfort korzystania z oprogramowania amerykańskiej firmy.

Odpowiednie algorytmy wdrożone przez Microsoft będą także dopasowywały treści na pasku zadań tak, aby działał on w możliwie jak najbardziej spersonalizowany sposób. Zaktualizowany pasek pozwoli również na szybki dostęp do pulpitu Microsoft Privacy Dashboard, co pozwoli na konfigurowanie ustawień systemu oraz przeglądarki Edge.

Nowa funkcjonalność testowana przez Microsoft jest oczywiście w pełni opcjonalna. Amerykańska firma nie będzie zmuszała nikogo do korzystania, a samo rozwiązanie będzie można wyłączyć.