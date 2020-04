Najnowsza wersja testowa systemu Windows 10 pozwala na łatwe i szybkie przenoszenie plików pomiędzy komputerami, a urządzeniami marki Samsung.

Zdjęcie Microsoft współpracuje z Samsungiem /123RF/PICSEL

O odkryciu poinformowano na serwisie SamMobile. Jak wynika z opisu, wszystko wskazuje na to, że dostępna w programie Insider, testowa wersja systemu Windows 10 zezwala na bezprzewodową wymianę plików pomiędzy komputerem, a sprzętem południowokoreańskiego producenta.

Wszystko czego potrzebujemy to aplikacja "Twój telefon" dostępna w Microsoft Store i kompatybilne oprogramowanie "Link to Windows" Samsunga. Za ich pomocą możemy w prosty sposób przenieść pliki z jednego urządzenia na drugie. Aby przenieść pliki z komputera na telefon wystarczy przeciągnąć je i upuścić w oknie telefonu.

Ułatwienie to wymaga jednak obu urządzeń podpiętych do tej samej sieci Wi-Fi. Ograniczeniem jest także maksymalny rozmiar jednego pliku, wynoszący do 512 MB, a także maksymalna ich ilość wynosząca 100 plików.

Microsoft już wcześniej zaczął ułatwiać pracę pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w system Android, a komputerami. Niedawno firma wprowadziła funkcje kopiowania pomiędzy dwoma urządzeniami. Istnieje także możliwość odbierania połączeń z dowolnego telefonu opartego na Androidzie.