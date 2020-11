Microsoft może przygotować natywne działanie aplikacji z Androida w systemie Windows 10. Informacje tego typu zostały przekazane przez dziennikarza serwisu Windows Central.

Zdjęcie Windows 10 uruchomi aplikacje z Androida? /123RF/PICSEL

Windows to system operacyjny, z którego korzystają miliony osób na całym świecie. Microsoft próbował co prawda swoich sił z Androidem, jednak przygoda zakończyła się w kiepski sposób. Firma nie rezygnuje jednak i już teraz oferuje małą integrację ze sprzętami z zielonym robotem - przy pomocy aplikacji Twój telefon. Wygląda jednak na to, że firma z Redmond chce pójść o krok dalej.

Microsoft ma pozwolić w kolejnym wydaniu Windows 10 na obsługę aplikacji z Androida w sposób natywny - bez wykorzystania żadnego, dodatkowego emulatora do działania. Windows Central donosi, iż na systemie operacyjnym firmy będzie można uruchomić wybrane aplikacje, jednak nie wiadomo czy sprawa będzie dotyczyła wszystkich z nich. Warto pamiętać, że spora część programów wymaga do działania Usług Google Play, które nie są zintegrowane z systemem Microsoftu.

Wprowadzenie obsługi aplikacji z Androida miałoby pojawić się w systemie Microsoftu już w 2021 roku. Dokładna data pozostaje na ten moment jednak nieznana.