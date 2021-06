Windows 10 - wiadomo, kiedy Microsoft zakończy wsparcie dla systemu

Znany autor i bloger technologiczny Paul Thurrott odnalazł informacje na temat zakończenia wsparcia dla systemów Windows 10 Home i Pro. Fakt ten może mieć wiele wspólnego z plotkami, dotyczącymi nadejścia nowej wersji popularnych ”Okienek”.

Jeszcze w tym miesiącu poznamy następcę Windowsa 10?

Choć Windows 10 miał być ostatnią wersją systemu Windows, wszystko wskazuje na to, że technologiczny gigant mógł jakiś czas temu zmienić zdanie. Jak wynika z oficjalnego dokumentu dotyczącego pomocy technicznej firmy, Microsoft planuje zakończyć wsparcie dla systemów Windows 10 Home i Pro 14 października 2025 r. Co ciekawe - data ta zgadzałaby się z dotychczasową polityką giganta, który zazwyczaj opiera się na wsparciu danego systemu przez 10 lat. Windows 10 został wprowadzony 29 lipca 2015 roku.

Microsoft już od pewnego czasu daje do zrozumienia, że popularny Windows 10 czekają spore zmiany. 24 czerwca odbędzie się duże wydarzenie, na którym firma ma ogłosić dalsze plany dotyczące systemu. Czy na 100 proc. Będzie to nowa wersja systemu? Trudno to stwierdzić jednogłośnie, jednak datę i wagę wydarzenia potwierdziły już kluczowe osoby związane z gigantem z Redmond.

Sun Valley - taką nazwę pierwotnie nosiła gigantyczna aktualizacja Windowsa, nad którą pracował Microsoft. Coraz więcej wskazuje na to, że to właśnie Sun Valley będzie podstawą do zmiany systemu o nazwie Windows 11.



Czy za Windowsa 11 trzeba będzie zapłacić?



Raczej nie. To już nie są czasy płatnych systemów sprzedawanych w pudełkach. Aktualiacja zapewne będzie darmowa.

Co z Windows 10X?



Warto przypomnieć, że Microsoft poinformował niedawno, że nie zamierza kontynuować rozwoju wersji systemu o nazwie Windows 10X, który powstawał z myślą o komputerach z dwoma ekranami. Sporo z planowanych funkcji Windowsa 10X może zatem trafić do ewentualnego, przyszłego systemu.

