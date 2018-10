Windows 10 utrudni instalację przewodowych drukarek

Najnowsza aktualizacja dla systemu Windows 10 wprowadziła sporo usprawnień, ale również skomplikowała niektóre czynności. Tym razem sprawa dotyczy przewodowych drukarek podłączanych do komputera.

Zdjęcie Windows 10 z problemami po ostatniej aktualizacji /materiały prasowe

Po najnowszej aktualizacji dla Windows 10, sterowniki drukarek zostały przeniesione do usługi Windows Update. Co to oznacza? Głównie to, iż od teraz, aby skorzystać ze świeżo podłączonej drukarki trzeba będzie mieć połączenie z internetem. Bez podłączenia do sieci drukarka nie zostanie zainstalowana w systemie i po prostu nie będzie działać.

Sprawa może być problematyczna w biurach oraz miejscach, które niekoniecznie posiadają dostęp do sieci. Usługa Windows Update zapewnia natychmiastowy dostęp do sterowników, jednak tylko i wyłącznie w momencie, w którym sprzęt komunikuje się z internetem.

Nie wiadomo czy Microsoft zdecyduje się zmienić tę politykę. Na całe szczęście większość sprzętów posiada uniwersalne sterowniki, które powinny być preinstalowane w systemie Windows 10 jeszcze przed podłączeniem kabla od drukarki.