Windows 10 – przywracanie systemu z chmury

Najnowsza wersja rozwojowa Windowsa posiada opcje pobrania systemu z chmury.

Zdjęcie Klasyczne nośniki odchodzą do lamusa /123RF/PICSEL

Do tej pory by ponownie zainstalować Windowsa musieliśmy korzystać z kopii zapisanej lokalnie na naszym dysku. Często skutkowało to nietrwałością i sporym ryzykiem uszkodzenia naszych danych. Na szczęście niebawem przyjdzie spore ułatwienie.

Reklama

Podobnie jak w komputerach Apple, również Microsoft postanowił wprowadzić przywracanie systemu z chmury. Zresetowanie naszych ustawień oraz powrót do poprzedniego, stabilnego systemu będzie się odbywać jedynie za pomocą internetu.

W tym celu należy przejść w opcje przywracania systemu, a następnie skorzystać z funkcji "Windows Download". Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie to wciąż jest w fazie rozwojowej - warto zatem poczekać na jej oficjalne uruchomienie.