Windows 10 – przydatne triki, porady i sztuczki

Wciąż uważasz, że Windows 10 jest mało intuicyjny i chaotyczny w obsłudze? Dzięki tym poradom, możesz zmienić zdanie.

Windows 10 na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowanym systemem i przy przejściu z wcześniejszych wersji oprogramowania może nam towarzyszyć pewne zagubienie. Warto jednak dać mu szanse, bowiem najnowszy OS Microsfotu oferuje wiele naprawdę ciekawych, na pozór ukrytych opcji, które pozwalają na szybszą i prostszą obsługę wielu z funkcji.

Kafelki

Jedną z największych nowości zaimplementowaną w najnowszej wersji systemu Windows są tzw. "kafelki". Te dostępne są w menu start i umożliwiają tworzenie skrótów do najważniejszych aplikacji, a także gromadzenie ich w odpowiednie grupy za pomocą folderów. By dostać się do tej funkcji systemu, należy wejść w Menu Start, a następnie skierować się na pole po prawej stronie. To właśnie tam możemy zarządzać wszystkimi kafelkami, począwszy od możliwości ich usunięcia (klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy "odepnij" po dodawanie nowych (wystarczy przenieść odpowiednią aplikację z Menu Start na menu kafelek). By stworzyć folder/grupę interesujących nas programów wystarczy nałożyć na siebie dwa lub więcej kafelków.

Sekretne Menu Start

Z Menu Start jest związany jeszcze jeden trik. Jeśli potrzebujemy zaoszczędzić czas i chcemy otrzymać szybszy dostęp do interesujących nas opcji wystarczy, że klikniemy prawym przyciskiem myszy w ikonę Windowsa w lewym dolnym rogu. Spowoduje to wyświetlenie dodatkowego menu tekstowego, zawierającego wszystkie znane nam ze standardowego Menu Start opcje w jednej liście. Dzięki temu od razu będziemy mogli wybrać interesujące nas działanie, bez konieczności "przechodzenia" przez graficzny interfejs.