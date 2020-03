Windows 10 pozwoli na większą kontrolę zbieranych danych

Wraz z nadchodzącą aktualizacją, Microsoft chce wprowadzić kilka zmian dotyczących przesyłania danych diagnostycznych.

Zdjęcie Windows 10 z kolejną aktualizacją /123RF/PICSEL

Przesyłanie danych diagnostycznych to ważny element w rozwoju systemów komputerowych. Rozwiązanie to umożliwia śledzenie bieżących problemów u użytkowników i pozwala na szybszą reakcje. Do tej pory użytkownicy Windowsa 10, mogli wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji dotyczących formy przesyłania danych na serwery Microsoftu.

Reklama

Podstawowe - wysyłające informacje o danym urządzeniu, jego ustawieniach, możliwościach i prawidłowym działaniu.

Pełne - dodające do tego informacje na temat przeglądanych witryn internetowych, sposobu używania aplikacji oraz funkcji, a także dodatkowe dane na temat kondycji urządzenia.

Wraz z nową aktualizacją podstawowe dane diagnostyczne będą opisane jako "wymagane", a pełne dane diagnostyczne otrzymają nazwę "opcjonalne". Zmienią się także niektóre czynności podpadające pod daną opcję, a sam system Windows ułatwi przełączanie między udostępnianiem wymaganych i opcjonalnych danych diagnostycznych firmie Microsoft.