W testowym programie Windows Insider pojawiła się możliwość podejrzenia plików Linuxa w Eksploratorze plików Windowsa 10.

Zdjęcie Windows 10 rozszerza integralność z Linuxem /123RF/PICSEL

Jakiś czas temu Microsoft podzielił się planami dotyczącymi zintegrowania środowiska Linuksa z systemem Windows 10. Wraz z najnowszą testową wersją dostępną w zamkniętym programie Windows Insider, amerykański gigant wprowadził dostęp do plików Linuksa poprzez Eksplorator plików.

By dotrzeć do nowej funkcji należy otworzyć Eksplorator plików, a następnie w menu po lewej stronie kliknąć na ikonę znanej maskotki Linuksa- pingwina. Następnie w oknie po prawej stronie pojawią nam się wszystkie zainstalowane dystrybucje systemu wraz z dostępem do jego plików.

To jednak nie wszystkie nowości najnowszej kompilacji. Testowa wersja dodaje jeszcze dodatkowe narzędzie do czyszczenia danych, a także interesującą sekcję "co nowego", która reklamuje nowe funkcje w systemie operacyjnym. Ta ostatnia została odkryta w kodzie testowej wersji przez użytkownika o nicku Albacore.