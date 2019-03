Windows 10 to już nowy standard. Windows 10 na początku roku wyprzedził pod kątem liczby urządzeń, na których zainstalowano system Windows 7. Dni tego drugiego są policzone - Microsoft oficjalnie zakończy rozszerzone wsparcie dla Windows 7 już od 14 stycznia 2020 roku. Warto zatem zapoznać się z bardziej i z mniej znanymi skrótami klawiszowymi systemu Windows.

Reklama

Podstawowe skróty klawiszowe w systemie Windows są uniwersalne, ale znajdziemy pewne różnice pomiędzy kolejnymi wersjami systemu Microsoftu. Gigant z Redmond nie tylko modyfikuje sam system, ale stara się optymalizować jego obsługę przy pomocy m.in. skrótów klawiszowych.

Dlatego zawsze warto być zaznajomionym z najbardziej przydatnymi skrótami. Szczególnie jeśli planujemy zmienić system lub właśnie to zrobiliśmy.

Reklama

Czy, przykładowo, wiedzieliście, że klawisz z logo systemu Windows plus "E" umożliwia otwarcie Eksploratora Plików? Szybki dostęp do okna dialogowego Właściwości Systemu to kombinacja - klawisz z logo systemu Windows + "Pause"?

Na następnych stronach można znaleźć spis wszystkich przydatnych dla każdego użytkownika kombinacji klawiszy w systemie Windows 7: od tych bardzo przydatnych (chociaż mało znanych), przez - tylko w teorii - dobrze rozpoznawanych (a w rzeczywistości nadal pozostających tajemnicą dla dużego grona użytkowników), na naprawdę nietypowych kombinacjach kończąc.