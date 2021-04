Windows 10 - Microsoft awaryjnie wprowadza ważne poprawki

Technologiczny gigant przyznał, że w najnowszych aktualizacjach KB5000842 i KB5001330 mógł występować błąd, wpływający na wydajność komputera. Firma wydała już poprawki awaryjne.

Zdjęcie Microsoft wydaje bardzo istotne poprawki / 123RF/PICSEL

Po ostatnich aktualizacjach systemu oznaczonych jako KB5000842 i KB5001330, spora rzesza użytkowników systemów Windows 10 zaczęła zgłaszać występowanie różnych błędów. Wśród powtarzających się problemów były te, dotyczące spadków wydajności w grach komputerowych, a także występowania tzw. tzw. Blue Screen of Death ("Niebieski ekran śmierci") - poważnego błędu systemu operacyjnego Microsoft.

Gracze skarżyli się na spadek liczby klatek na sekundę w wymagających produkcjach, ale także samo oprogramowanie wydawało się działać gorzej niż poprzednio. Niektórzy z użytkowników, o problemy błędnie oskarżyło producenta układów graficznych, firmę Nvidia.

Microsoft przyznał się jednak, że problem leży po stronie ostatnich aktualizacji systemu. Gigant obiecał jak najszybsze wydanie stosownych poprawek, które już powinny być automatyczne wdrażane do oprogramowania.

Co ciekawe, do rozwiązania problemu firma wykorzystała nową funkcję systemu zwaną Known Issue Rollback. Polega ona na zdalnym przywróceniu oprogramowania do stanu bezpiecznego sprzed instalacji wadliwej poprawki. Całość może zostać wykonana bez najmniejszej wiedzy użytkownika.

