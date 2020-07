Windows 10 – kolejne problemy dotyczące majowej aktualizacji

Tuż przed końcem maja, Microsoft wprowadził swoją wyczekiwaną aktualizację. Windows 10 w wersji 2004 poza sporą ilością zmian niesie niestety także dużo problemów. Jeden z nich dotyczy wirtualnego dysku OneDrive.

Zdjęcie Windows 10 z kolejnymi problemami /123RF/PICSEL

Majowa aktualizacja Windowsa niesie ze sobą sporą ilość zmian. Dotyczą one m.in. usprawnienia Cortany, usprawnionego trybu wyszukiwania czy lepszą integrację z urządzeniami Bluetooth. Niestety, jak donoszą użytkownicy, poprawka to także sporo błędów oraz problemów.

Reklama

Niedawno odkryto, że po zainstalowaniu najnowszego pakietu, może wystąpić znaczący problem z dostępem do wirtualnego dysku OneDrive. Niektóre osoby zgłaszają, że w przypadku chęci skorzystania z funkcji otrzymują komunikat "OneDrive nie może połączyć się z systemem Windows". Niestety oznacza on całkowite zablokowanie usługi, a tym samym dostępu do swoich plików.

Jak donoszą źródła, błąd ten pojawiał się już podczas beta testów aktualizacji, jednak Microsoft zbagatelizował te zgłoszenia.

Na obecną chwile nie istnieje także żadne oficjalne rozwiązanie tego problemu. Gigant z Redmond obiecał jednak jak najszybsze wydanie... kolejnej poprawki.