Wikipedia ze swastykami zamiast artykułów: „To szczególnie podłe”

Wikipedia swoją popularność zdobyła dzięki udostępnianiu ogromnej ilości informacji całkowicie za darmo. Dla jednego człowieka lub niewielkiej opłacanej grupy osób takie przedsięwzięcie mogłoby być zbyt wielkie. Jednak wolontariusze poradzili sobie z tym zadaniem, a mogli to zrobić dzięki możliwości swobodnej edycji tekstów na Wikipedii. Teraz encyklopedia padła ofiarą własnej otwartej polityki.

To z pewnością nie pierwszy raz, gdy ktoś umyślnie edytował treści na Wikipedii, by wprowadzić innych w błąd. Zwykle są to dość niegroźne, często żartobliwe działania na małą skalę. Tym razem jeden z użytkowników zastąpił swastykami zdjęcia i treści. Ofiarą ataku stały się strony gwiazd jak Jennifer Lawrence, Madonny i Bena Afflecka, niemieckiego filozofa Theodora Adorno, czy radzieckiego dyktatora Józefa Stalina.

"To szczególnie podłe działanie. Takie zachowanie jest niedopuszczalne na Wikipedii i łamie wiele punktów regulaminu" - zapewnił rzecznik Wikipedii - Wolontariusze już naprawili ten akt wandalizmu. Przez lata rozwijano narzędzia do szybkiego znajdowania tego typu działań i ich naprawiania. Większość zmian na stronie jesteśmy w stanie poprawić w ciągu pięciu minut, tak jak to było dzisiaj".

Sprawca całego zajścia został już zablokowany na stronie Wikipedii. Może się także spodziewać działań prawnych.