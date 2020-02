Google przeniosło znany z m.in. przeglądarki internetowej widok ziemi na tle gwiazd do swojej aplikacji mobilnej.

Widok gwiazd w tle, gdy maksymalnie oddalimy kamerę w usługach Google Earth i Google Earth Pro, jest dostępny od dłuższego czasu. Teraz amerykańska firma umożliwiła nam podziwianie tego widoku, również na aplikacji mobilnej.

Warto pamiętać, że wspomniany widok to nie zwykła, statyczna tapeta. Google od zawsze dążyło do jak największego realizmu w swoich "geograficznych" aplikacjach. Dlatego też, to co widzimy w tle naszej planety to zmienny obraz, dostosowujący się w zależności od tego, która część nieba byłaby faktycznie widoczna z danego punktu. Położenie wszystkich ciał niebieskich opiera się bowiem na danych zebranych przez Europejskie Obserwatorium Południowe.

Jeśli dodamy do tego realistycznie animowane chmury bazujące na prognozach meteorologicznych, aplikację Google Earth można powoli traktować nie tylko jako usługę nawigacyjną, ale też jako zaawansowane narzędzie edukacyjne.