W marcu 2019 roku Apple zapowiedziało swój własny serwis streamingowy. Wiadomo już, ile trzeba będzie zapłacić za miesięczny abonament.

Zdjęcie Apple TV+ /AFP

Bloomberg zdradza, iż nowy serwis streamingowy od Apple zadebiutuje oficjalnie w listopadzie 2019 roku. Informacja ma pochodzić bezpośrednio ze źródeł znajdujących się blisko całego projektu. W ciągu kilku pierwszych miesięcy od uruchomienia, Apple TV+ ma doczekać się produkcji multimedialnych na wyłączność. Ile trzeba będzie za to wszystko zapłacić?

Jeśli dane pochodzące z raportu Bloomberga się potwierdzą, to usługa Apple TV+ będzie kosztowała 9,99$ miesięcznie. W przeliczeniu na złotówki daje to około 39zł. To więcej niż trzeba zapłacić za Disney+ czy Netflixa.

Obecnie nie wiadomo czy Polacy otrzymają dostęp do nowej usługi amerykańskiego producenta.