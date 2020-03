Wi-Fi nie działa? Jak nie przeciążyć domowej sieci

W koronawirusa wielu z nas pracuje z domu lub korzysta z internetu dla rozrywki. W wykonywaniu codziennych obowiązków lub rozrywce może przeszkadzać kiepsko działająca lub niepotrzebnie przeciążona sieć Wi-Fi. Oto kilka sposobów na poprawienie jej funkcjonalności.

Zdjęcie Stabilne Wi-Fi w obecnym czasie to ważna sprawa /123RF/PICSEL

W dużych firmach infrastruktura sieciowa polega na zaawansowanych, specjalnie zaprojektowanych rozwiązaniach. Musi ona spełniać szereg warunków koniecznych do sprawnego funkcjonowania, a tym samym zapewniać użytkownikom wysoki komfort pracy. W domu rzadko kiedy możemy liczyć na tak wydajne i przemyślane struktury i najczęściej skupiamy się na standardowej, bezprzewodowej łączności Wi-Fi. Ta jednak potrafi sprawiać problemy.

Reklama

Na szczęście Istnieje kilka sposobów na poprawienie działania naszej sieci.

Lokalizacja samego routera

Router to najważniejsze urządzenie w przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej, ważnym czynnikiem jest zatem jego rozsądne umiejscowienie względem pomieszczenia. Niestety, wiele osób decyduje się na jego ukrycie z powodu nieciekawego wyglądu lub "natrętnych, migających światełek" - jest to duży błąd. W przypadku routera lub punktów dostępowych sygnał rozchodzi się równomiernie w każdą ze stronę, tym samym sporym błędem jest częste umieszczenie routera przy ścianie, lub w samym rogu pomieszczenia. W takim wypadku sygnał wychodzi poza pomieszczenie i jeśli nie posiadamy za ścianą drugiego pokoju, można go właściwie spisać na straty. Wspomniany sygnał jest także podatny na wszelkiego rodzaju przeszkody, jak większe meble czy inny sprzęt elektryczny.

Z tego powodu najlepszym miejscem dla routera będzie samo centrum pokoju, najlepiej oczyszczone ze zbędnych przeszkód.



Zdjęcie Warto przemyśleć umiejscowienie routera / 123RF/PICSEL

Ustawienie anten

Za wspomniane rozsyłanie sygnału z routera odpowiadają najczęściej anteny dookólne. Jeśli urządzenie posiada więcej niż tylko jedną, warto ustawić je naprzemiennie - pionowo i poziomo. Może pozwolić to na silniejsze przesyłanie sygnału względem płaszczyzny. Jeśli wciąż występuje problem z sygnałem, dobrym pomysłem jest wymiana nadajników na silniejsze. Z reguły koszt wymiany anten w routerze nie jest wysoki, a w istotny sposób może poprawić jakość sygnału.



Zdjęcie Położenie anten też ma znaczenie / 123RF/PICSEL

Inne sprzęty zakłócające sygnał

Wiele osób zapomina o tym, jak się wydaje, najbardziej oczywistym czynniku wpływającym na pracę naszej sieci Wi-Fi. Pospolite urządzenia domowe również korzystają z częstotliwości zbliżonych do Wi-Fi. Mogą tym samym w dużym stopniu wpływać na jej wydajność, w niektórych przypadkach niemal całkowicie ograniczając sygnał.

Jeśli "poszukujemy" najlepszej jakości sygnału w danym momencie, warto pozbyć się z otoczenia takich urządzeń jak telefonów, gadżetów elektronicznych, głośników Bluetooth, a nawet kamerek internetowych czy kuchenki mikrofalowej.