Wszystko wskazuje, że informacje dotyczące połączenia Facebooka, Messengera i WhatsAppa w jedną usługę mogą okazać się prawdziwe. Nie spodoba się to wielu użytkownikom WhatsAppa, ale taki jest plan Marka Zuckerberga.

Zdjęcie WhatsApp niebawem połączy się z Facebookiem? /123RF/PICSEL

Pomimo, że należący do Facebooka WhatsApp wciąż działa niezależnie od społecznościowego giganta, niebawem może się to zmienić. Według wpisu zdolnego programisty @Alex193a. w kodzie najnowszej wersji Facebook Messengera, istnieją odniesienia do integracji z WhatsAppem.

Wspomniane fragmenty kody nawiązują do wewnętrznej komunikacji pomiędzy dwoma komunikatorami. Analitycy informują też o wpisach mających łączyć niektóre opcje dwóch programów, w tym m.in. listy zablokowanych użytkowników, czy wyświetlania stosownych powiadomień.

Choć informacje te nie zostały w żaden sposób oficjalnie potwierdzone, mogą one być zwiastunem długiego procesu integracji użytkowników Facebook Messenger i WhatsApp.