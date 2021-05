WhatsApp - zmiana regulaminu. Czy trzeba zaakceptować nowe ustawienia prywatności?

Po kilkukrotnym przełożeniu terminu zmiany regulaminu WhatsAppa, ostateczny termin wprowadzenia nowych ustawień prywatności to 15 maja 2021 roku. Co stanie się, jeśli nie zaakceptujemy nowego regulaminu WhatsAppa? Czy nasze konto zostanie usunięte?

Zdjęcie WhatsApp wprowadza nowy regulamin 15 maja - co trzeba o nim wiedzieć? / 123RF/PICSEL

Reklama

Facebook kupił komunikator WhatsApp w 2014 roku za około 16 miliardów dolarów. Dzisiaj Mark Zuckerberg jest właścicielem dwóch wielkich platform społecznościowych (Facebook i Instagram), najpopularniejszego komunikatora na świecie (WhatsApp) i najprężniej rozwijającej się platformy VR (Oculus). Od kilkunastu miesięcy trwa integracja usług oferowanych przez giganta, a jedną z "ofiar tego procederu" został WhatsApp.

Reklama

Nowy regulamin WhatsAppa - co ulegnie zmianie?

Zmiany dotyczą kwestii reklamowych, firmy będą mogły przetwarzać więcej z naszych danych, podobnie jak ma to miejsce na Facebooku. Cel jest jeden - zwiększyć przychody z platformy. Firmy korzystające z WhatsApp Business uzyskają możliwość integracji profilów i przetwarzania rozmów z użytkownikami. Co to oznacza? Jeśli prowadzimy rozmowę z konkretną marką, jej treść będzie dodatkowo analizowana dla potrzeb marketingowych. Rozmowy z innymi użytkownikami nadal mają pozostać prywatne. Zmiany będą integralnym elementem rozwoju systemu płatności (zakupy) poprzez aplikację. Firma zapewnia, że nie planuje wprowadzać reklam do WhatsAppa.

Nie zaakceptuje regulaminu - co się stanie?

Jeśli po 15 maja nie zaakceptujemy nowych zasad, WhatsApp wyświetli powiadomienie z prośba o akceptację.

Kilka tygodni później użytkownik zobaczy banner z informacją o zmianach w regulaminie - nie będziemy go mogli usunąć. W przypadku braku akceptacji, WhatsApp przełączy się w ograniczony tryb. Co to oznacza? Będziemy mieli zablokowany dostęp do listy czatów. Z czasem (nie podano konkretnych dat) dojdzie do zatrzymania w możliwości odbierania wiadomość, a także połączeń. Mówiąc bezpośrednio: komunikator stanie się bezużyteczny.

Zdjęcie Co stanie się, jeśli nie zaakceptujemy regulaminu WhatsAppa? / 123RF/PICSEL

Akceptacja regulaminu - jest jakaś data końcowa?

Nie ma takiej dat. Jeśli nie zaakceptujemy regulaminu, WhatsApp będzie ograniczał funkcjonalności, nie usunie jednak naszego konta. W przypadku akceptacji nowych zasad - odzyskamy pełny pakiet funkcji.

WhatsApp - jakie są alternatywy?

Na fali rezygnacji z WhatsAppa na popularności zyskały dwie aplikacje - Signal i Telegram.

Zdjęcie Signal / materiały prasowe

Signal to otwartoźródłowa, niekomercyjna, szyfrowana aplikacja komunikacyjna dla systemów Android i iOS. Jej główną zaletą jest fakt, że oferuje obecnie te same możliwości co skomercjalizowany WhatsApp, a przy tym wciąż pozwala na zachowanie prywatności.

Za jej pośrednictwem możemy wysyłać i otrzymywać wiadomości, a także brać udział w połączeniach głosowych i wideo. Signal oferuje przy tym bezproblemową aplikację na iPada. Nie ma także potrzeby, aby smartfon był włączony lub podłączony, aby uzyskać dostęp do komunikatora z innych urządzeń.



Zdjęcie Telegram / 123RF/PICSEL

Telegram to komunikator powiadający narzędzia do edycji zdjęć i wideo oraz otwartą platformę naklejek/GIFów. Niedawno do jego funkcji dołączyła także możliwość prowadzenia grupowej wideokonferencji. Wszystko to za darmo i w formie pozbawionej jakichkolwiek denerwujących reklam.

Co jednak najważniejsze, program dba o nasza prywatność. Aplikacja nie tylko nie daje dostępu do naszych danych osobom trzecim, ale także oferuje specjalny tryb wiadomości w szyfrowanych czatach, które mogą być zaprogramowane tak, aby automatycznie ulegały samozniszczeniu na obu uczestniczących w nim urządzeniach.