WhatsApp z nowym zabezpieczeniem

Najnowsza aktualizacja WhatsAppa na urządzenia z systemem Android, wskazuje rychłe nadejście nowej formy zabezpieczenia w przypadku korzystania z aplikacji internetowej. Mowa o odcisku palca.

Zdjęcie WhatsApp wprowadza nowości do przeglądarki /123RF/PICSEL

Do tej pory by zalogować się do przeglądarkowej wersji WhatsAppa, należało za pomocą mobilnej aplikacji w telefonie, zeskanować odpowiedni kod QR wyświetlany na stronie internetowej. Rozwiązanie to jednak było mocno wadliwe, a cyberprzestępcy w dosyć łatwy sposób potrafili stworzyć fałszywe odpowiedniki aplikacji, pozwalające rzekomo na pobranie komputerowej wersji komunikatora.

Jak jednak wynika z przecieków dotyczących najnowszej wersji beta WhatsApp, Facebook planuje wprowadzić pewne zmiany w systemie logowania. Mowa tu o nowym rozwiązaniu, wymagającym od nas uwierzytelnienia czynności logowania, za pomocą odcisku palca.

Na obecną chwilę niewiadomo czy nowa funkcja miałaby zastąpić wspomniany czytnik kodu QR, czy jedynie stanowić opcjonalne zabezpieczenie. Ponieważ odkryte informacje są wciąż na bardzo wczesnym etapie rozwoju, zapewne minie trochę czasu nim rozwiązanie trafi do wszystkich użytkowników.