WhatsApp wreszcie wprowadził tę wyczekiwaną funkcję

Jakiś czas temu WhatsApp poinformował, że pracuje nad funkcją trwałego wyciszania kontaktów i czatów grupowych. Wszystko wskazuje na to, że funkcja ta niebawem będzie dostępna.

Zdjęcie WhatsApp /123RF/PICSEL

Wynika tak z przecieku opublikowanego na łamach WABetaInfo. Według niego w wersji testowej komunikatora pojawiła się opcja Always Mute. Umożliwia ona całkowite wyciszenie danego kontaktu, lub grupy, bez konieczności ustawiania ram czasowych jak dotychczas.

Reklama

Mowa tu przede wszystkim o aplikacji oznaczonej numerem 2.20.201.10, chociaż nowa funkcja jest też widoczna na innych wersjach rozwojowych, co może świadczyć, że jest to aktualizacja po stronie serwera.

Możliwość zmutowania nieinteresującej rozmowy nie jest oczywiście jedyną zmianą wprowadzoną we wspominanej wersji. Źródła donoszą także o nowym oknie zarządzania pamięcią, które zapewnia bardziej szczegółowe spojrzenie na to, co zajmuje miejsce na telefonie.

Na obecną chwilę nie wiadomo kiedy nowe opcje zawitają na telefony wszystkich użytkowników.