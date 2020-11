WhatsApp wprowadza funkcję znikających wiadomości

Popularny komunikator wreszcie otrzymał wyczekiwaną funkcję. Mowa o samo usuwających się wiadomościach, które automatycznie znikną po 7 dniach od wysłania.

Zdjęcie WhatsApp z nową funkcją /123RF/PICSEL

Chociaż współczesne smartfony oferują wiele rozwiązań w kwestiach bezpieczeństwa, te nie zawsze okazują się one w 100 proc pewne. Z tego względu lepiej przezornie samodzielnie usuwać poufne wiadomości z komunikatorów i właśnie w tym celu została stworzona nowa funkcja WhatsAppa.

Znikające wiadomości to nic innego jak możliwość ustawienia automatycznie kasowanych wpisów. Dzięki temu wszystko co napiszemy w komunikatorze, zniknie po 7 dniach. Podobne rozwiązanie oferuje obecnie chociażby darmowy komunikator Telegram. Pozwala to na bezpieczniejsze przesyłanie różnych poufnych informacji z zachowaniem świadomości, że poszczególne wiadomości nie do osób trzecich - nawet w przypadku włamania na konto.

Oczywiście istnieją także pewne ograniczenia. Aby opcja zadziałała poprawnie, wszyscy użytkownicy muszą mieć włączoną funkcję. Jeśli zatem piszemy poufną wiadomość do kogoś, kto funkcję wyłączył - ta nie zniknie. WhatsApp ostrzega również, że mogą wystąpić sytuacje, w których znikające wiadomości nie zostaną usunięte, na przykład gdy są one wyświetlane w powiadomieniach, jeśli są cytowane lub przekazywane do innego czatu, w którym znikające wiadomości nie są włączone.