WhatsApp - użytkownicy na celowniku. Trzeba uważać!

Serwis Express.co.uk pisze o nowym oszustwie, które ma być wycelowane w użytkowników WhatsAppa. W niektórzy przypadkach hakerzy mogą uzyskać dostęp do osobistych czatów.

Kolejne oszustwo wycelowane w użytkowników komunikatora WhatsApp pojawiło się na horyzoncie. Tego typu atak pojawił się po raz pierwszy pod koniec 2020 roku, a sami użytkownicy byli narażeni na fałszywą wiadomość tekstową, która pochodziła od ich znajomego. Nic bardziej mylnego. Sama wiadomość została zaprojektowana tak, aby pozyskać odpowiednie hasła weryfikacyjne. Niektóre osoby zgłaszają, iż w ten sposób utraciły dostęp do swojego konta w aplikacji.

Schemat ataku jest prosty. Wiadomość wysyłana przez hakera wygląda podobnie do tej, która może zostać stworzona przez znajomego danego użytkownika. W treści znajdziemy prośbę o pomoc i przekazanie sześciocyfrowego kodu. To nic innego, jak sprytny sposób na uzyskanie dostępu do konta.

O ile na pierwszy rzut oka sam atak nie jest wyrafinowany, to niestety nabiera się na niego coraz większa liczba osób. Nie wiadomo czy Facebook zrobi coś z systemem weryfikacji wykorzystywanym do pozyskania sześciocyfrowego kodu pozwalającego na przejęcie konta.

Czy zaakceptowałeś/łaś nowy regulamin WhatsAppa? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy zaakceptowałeś/łaś nowy regulamin WhatsAppa? Tak 45% Nie mam zamiaru 45% Nie korzystam z WhatsAppa 10%

głosów: 519

Pozostaje nam po prostu czekać i uważać.

