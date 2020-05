WhatsApp testuje nową funkcję dodawania kontaktów

Wszystko wskazuje, że WhatsApp testuje nową funkcję umożliwiającą dodanie kontaktu poprzez zeskanowanie kodu QR.

Zdjęcie WhatsApp z nową funkcją /123RF/PICSEL

Popularny komunikator chcę pomóc użytkownikom w natychmiastowym nawiązaniu kontaktów. Aplikacja ma bowiem umożliwić automatyczne dodanie do listy znajomych, poprzez zeskanowanie wyświetlonego kodu QR. Pozwoli to zaoszczędzić czas wymagany do wpisania numeru danego numeru telefonu.

Ułatwi to również zadanie firmom oraz punktom reklamowym, które będą mogły umieścić kod QR na swoich witrynach, a tym samym klienci będą mogli szybko porozumieć się z obsługą np. sklepu.

WhatsApp pomyślał przy o tym o zachowaniu prywatności, dlatego też jeśli kod QR trafi w niepowołane ręce, będzie można go dezaktywować.

Nowa funkcja jest obecnie w fazie testów, można być jednak pewnym, że niebawem trafi do wszystkich użytkowników.