Jak wynika z najnowszych raportów, zmiana polityki prywatności w komunikatorze WhatsApp mogła spowodować utratę niemal milionów użytkowników. To cios dla Facebooka, właściciela komunikatora.

Zdjęcie WhatsApp stracił klientów /AFP

Na początku tego miesiąca WhatsApp ogłosił zmiany w swojej polityce prywatności. Od teraz ma ona wymuszać na użytkownikach dzielenie się informacjami pochodzącymi z komunikatora. W przypadku braku zgody na podobny proceder, korzystanie z aplikacji będzie utrudnione. Jak można się było spodziewać, informacje te wywołały prawdziwą burzę wśród użytkowników, a wielu z nich natychmiast przesiadło się na inne, podobne platformy.

Reklama

Jak wynika z najnowszych raportów, decyzja Facebooka o wprowadzeniu wspomnianych zmian mogła kosztować ją niemal milion użytkowników. Według danych z serwisu App Annie, WhatsApp, który do niedawna zajmował ósme miejsce wśród najczęściej pobieranych aplikacji w Wielkiej Brytani, obecnie zajmuje zaledwie 23 miejsce. Proporcjonalnie wysoko podskoczyły natomiast konkurencyjne komunikatory, takie jak Telegram, czy polecany przez samego Elona Muska - Signal.

Co więcej, cała sytuacja zaniepokoiła niektóre władze. Włoski organ ds. danych zapowiedział, że dokładnie przyjrzy się zmianom w polityce WhatsAppa. Nieprawidłowościami ma się także zając Europejska Rada Ochrony Danych.

Prawdopodobnie właśnie to skłoniło giganta technologicznego do wprowadzenia pewnych zmian. WhatsApp poinformował na swoim blogu, że oficjalnie opóźni wszelkie zmiany w swojej polityce prywatności, specjalnie by dać użytkownikom więcej czasu na przeczytanie i zrozumienie nowych zasad.