WhatsApp rozwiązał jedną z irytujących kwestii

Zapewne dla wielu wyda się to sporym zaskoczeniem, ale jeden z najczęściej wybieranych przez użytkowników komunikatorów internetowych, nie posiadał do tej pory wspomnianego rozwiązania. Na szczęście idą zmiany.

Nowa funkcja, ma umożliwić dołączenie do trwającej już rozmowy głosowej lub wideo, po jej oficjalnym rozpoczęciu. Oznacza to, że użytkownik będzie mógł dołączyć do konferencji, dopiero w momencie gdy będzie tam potrzebny. Do tej pory, jeśli przegapiliśmy zaproszenie wysłane o konkretnym czasie, automatycznie byliśmy blokowani przez komunikator.

Na zaprezentowanym materiale filmowym, widzimy, że sposób działania nowej funkcji będzie intuicyjny, a zmiany w interfejsie ograniczą się do kilku nowych przycisków. Aby uzyskać dostęp do rozmowy, wystarczy kliknąć przycisk "Dołącz".

Zaktualizowane wersje WhatsAppa z dodatkową funkcjonalnością, zostaną wydane w przyszłym tygodniu.

Warto wspomnieć, że podobna funkcjonalność niebawem trafi także do innych aplikacji komunikacyjnych, w tym do Zooma czy Google Meet.

