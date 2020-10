WhatsApp pozwoli kupować przedmioty bezpośrednio w aplikacji

Firma opublikowała niedawno film, który jasno wskazuje, że już niebawem klienci będą mogli bezpośrednio kupić produkt w samej WhatsApp.

WhatsApp już jakiś czas temu umożliwił tworzenie kont firmowych, co pozwala na bezpośredni kontakt w kwestii usług. Te same konta firmowe, mogą w łatwy sposób promować swoje produktu, wyświetlając ich listę bezpośrednio w oknie komunikatora. To jednak nie wszystko.

Kanał Youtube popularnego komunikatora wypuścił bowiem film wideo, który jasno sugeruje, że klienci będą mogli bezpośrednio kupować produkty poprzez aplikację WhatsApp. Na materiale widzimy jak właścicielka kawiarni szuka odpowiednich mebli i dekorów w oknie czatu, a następnie dokonuje zakupu i zapłaty bezpośrednio przez komunikator.

Obecnie nie jest jasne na jakiej zasadzie firmy będą mogły oferować sprzedaż swoich produktów. Zagadką są także dostępne formy płatności obsługiwane przez WhatsAppa. Biorąc pod uwagę jak dużym zainteresowaniem może cieszyć się taka usługa, można przypuszczać, że Facebook będzie chciał dodatkowo zarobić, być może pobierając odpowiednią prowizję z transakcji.

Wszystkiego zapewne dowiemy się w swoim czasie.