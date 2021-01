Popularny komunikator ugiął się pod krytyką dotyczące niejasności wynikających z zapowiedzianych zmian w polityce swojej prywatności. Firma chce dać użytkownikom więcej czasu na zapoznanie się z sytuacją.

Termin zaakceptowania regulaminu miał minąć 8 lutego, WhatsApp zmienił ten termin na 15 maja.



Na początku miesiąca internet obiegła informacja na temat zmian w polityce prywatności, dotyczącej użytkowników popularnego komunikatora WhatsApp. Ku zdziwieniu większości, Facebook - właściciel platformy, postanowił zmienić swój regulamin i wymusił przekazywanie wszystkich informacji dotyczących użytkownika wprost do centrali firmy.

Uzasadnieniem nowej zmiany była ulepszona obsługa oraz integracja z systemami i infrastrukturą Facebooka. Niestety, nowa wersja polityki prywatności firmy nie wyjaśnia dokładnie, jakie dane są udostępniane Facebookowi - pozostawiając użytkowników w domysłach. Posunięcie to już teraz wywołało protesty wśród użytkowników i skłoniło wielu do wyboru konkurencyjnych usług, takich jak Signal lub Telegram. Obie aplikacje odnotowały gigantyczny wzrost liczby użytkowników.

Co więcej, cała sytuacja zaniepokoiła niektóre władze. Włoski organ ds. danych zapowiedział, że dokładnie przyjrzy się zmianom w polityce Whatsappa. Nieprawidłowościami ma się także zając Europejska Rada Ochrony Danych.

Prawdopodobnie właśnie to skłoniło giganta technologicznego do wprowadzenia pewnych zmian. WhatsApp poinformował na swoim blogu, że oficjalnie opóźni wszelkie zmiany w swojej polityce prywatności, specjalnie by dać użytkownikom więcej czasu na przeczytanie i zrozumienie nowych zasad. Każda osoba korzystająca z komunikatora będzie proszona o zapoznanie się z warunkami i zaakceptowanie ich. Rozpiska będzie dotyczyła przede wszystkim informacji na temat tego, jak działa prywatność i bezpieczeństwo w WhatsApp.

Warto przy tym wspomnieć, że Facebook w żaden sposób nie łagodzi - na tym etapie - wspomnianych regulacji. Stara się jedynie przedstawić nowe zasady w bardziej przystępnej formie i przedłuża czas na ewentualne zaakceptowanie.