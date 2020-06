WhatsApp dodaje funkcję płatności

Popularny komunikator rozpoczął wprowadzanie funkcji płatności. Mieszkańcy Brazylii mogą od teraz przesyłać pieniądze bezpośrednio przez aplikację.

Zdjęcie WhatsApp z nową funkcją - właściciel platformy, Facebook, stawia na płatności mobilne /123RF/PICSEL

Funkcja płatności działa na tej samej zasadzie, co Facebook Pay. Oznacza to, że do przesyłania pieniędzy będzie korzystała z tych samych informacji, co Messenger. Umożliwia ona podpięcie pod nasze konto karty kredytowej lub debetowej i opłacanie zakupów bezpośrednie w czacie aplikacji. Każda transakcja jest autoryzowana za pomocą sześciocyfrowego kodu PIN lub skanowania odcisków palców.

Reklama

W zeszłym miesiącu Faceebook wytarował z "Marektplace Facebook", aby umożliwić sprzedawcom tworzenie cyfrowych witryn sklepowych również na Instagramie. Według analityków Deutsche Bank ta funkcja może wygenerować przychód w wysokości ok 30 miliardów USD rocznie.

Cała operacja ma być darmowa dla prywatnych użytkowników. Firmy będą musiały ponosić niewielką opłatę manipulacyjną. Wiąże się ona m.in. z możliwością sprzedawania bezpośrednio w WhatsAppie.

Brazylia jest pierwszym krajem, który otrzymał tę możliwość. Chociaż twórcy aplikacji obiecują, że już niebawem system pojawi się również na innych rynkach.



- Płatności w komunikatorze są początkiem dużych zmian na rynku płatności, które będą się pojawiać nie tylko ze strony takich gigantów jak Facebook. Łatwość przesyłania pieniędzy (P2P) do swoich kontaktów bez wychodzenia z czatu czy dokonywanie płatności za zakupione produkty na zintegrowanych marketplacach są kolejnym krokiem centralizacji i maksymalnego ułatwienia płatności. Aby autoryzować taką transakcję, użytkownik wprowadza tylko sześciocyfrowy kod PIN lub używa odcisku palca" - komentuje trend Paweł Działak, CEO Tpay.

W kwietniu Facebook ogłosił, że zainwestuje 5,7 mld USD za 10 proc. udziałów indyjskiej grupy telekomunikacyjnej Reliance Jio. Według przekazanych informacji obie firmy skoncentrują się na współpracy z JioMart - założyciela nowo uruchomionej platformy e-commerce Jio.

W Indonezji Facebook w ubiegłym miesiącu zainwestował nieujawnioną kwotę w Gojek, największego jednorożca w Indonezji - zajmującego się płatnościami cyfrowymi GoPay.