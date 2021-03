WhatsApp chce zabezpieczyć kopie zapasowe w iCloud

Popularny komunikator planuje zmiany w szyfrowaniu kopii zapasowych utworzonych za pośrednictwem usługi iCloud.

Po niedawnych kontrowersjach związanych z nową polityką prywatności WhatsAppa, pora na lepsze wiadomości. Jak donosi serwis WABetaInfo, firma Facebook planuje usprawnić formę szyfrowania kopii zapasowych z komunikatora WhatsApp utworzonych w usłudze Apple iCloud.

Do tej pory wszelkie rozmowy oraz czaty były przechowywane na względnie bezpiecznych serwerach Apple. Jak wynikało jednak z polityki technologicznego giganta, nie posiadały one żadnego zawansowanego szyfrowania. Oznaczało to, że w przypadku żądania wydania materiałów przez organy ścigania, Apple mogło przekazać wszelkie dane dotyczące kontaktów i rozmów wykonywanych na WhatsAppie. Na szczęście wszystko wskazuje, że firma pracuje nad utworzeniem zaszyfrowanej kopii zapasowej iCloud chronionej hasłem.

Na obecną chwilę WhatsApp oferuje już kompleksowe szyfrowanie czatów, teraz ta opcja ma pojawić się w przypadku kopii zapasowych. Oznacza to, że nawet jeśli pojawią się żądania ze strony organów ścigania, przekazane dane będą nieużyteczne.