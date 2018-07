Wavy będzie reprezentować Polskę podczas finałów Microsoft Imagine Cup

Już po raz szesnasty studenci z całego świata pokażą swoje innowacyjne projekty podczas Microsoft Imagine Cup, konkursu w którym młodzi adepci technologii rywalizują prezentując rozwiązania biznesowe, które mają potencjał zmienić świat.

Zdjęcie Start-up Wavy /materiały prasowe

W zmaganiach Imagine Cup biorą udział innowacyjne projekty technologiczne z trzech głównych obszarów. Są wśród nich projekty wykorzystujące sztuczną inteligencję, np. przetwarzanie obrazów i tekstu, rozpoznawanie twarzy, wirtualne boty lub takie, które inkorporują rzeczywistość i obraz kreowany komputerowo - czyli technologię mixed reality. Obszarem priorytetowym jest także wykorzystanie i analiza big data.

W finałach krajowych w Polsce zwyciężył projekt zespołu Wavy z Politechniki Łódzkiej i to właśnie ten team pojechał do Seattle rywalizować o główną nagrodę Imagine Cup - 100 000 dolarów i sesję mentorską z Satyą Nadellą, CEO Microsoftu. Spośród 49 najlepszych projektów z całego świata, jury wybierze dodatkowo trzech finalistów, którzy otrzymają po 15 000 dolarów. W tym roku do rywalizacji stanęły m.in. pomysły na wykorzystanie uczenia maszynowego w walce z naturalnymi pożarami, aplikacja HoloLens pomagająca w czytaniu dzieciom z dysleksją czy platforma AR/VR, która pozwala inżynierom holograficznie teleportować się na miejsce budowy.

"Do Finałów światowych Imagine Cup 2018 przygotowywaliśmy się od momentu zakończenia finałów krajowych. Skupiamy się nie tylko na rozwoju naszego podwodnego lokalizatora, ale również oprogramowania. Udało nam się rozbudować przez ten czas naszą aplikację mobilną i webową oraz znaleźć nowe zastosowania analizy big data. Nasz projekt wciąż ewoluuje. Przyszłościowym element naszego systemu będzie podwodny zegarek, który znacząco może poprawić bezpieczeństwo pod wodą. Ponadto opracowaliśmy nowy prototypu bojki. Tym razem bardziej kolorowy i lepiej prezentujący naszą idee." - mówi Jakub Wujek, lider drużyny Wavy.

Projekt Wavy to indywidualny lokalizator dla nurków rekreacyjnych. Podstawową zasadą bezpiecznego schodzenia pod wodę dla amatorów jest nurkowanie w parach. Rozdzielenie partnerów jest jedną z najniebezpieczniejszych sytuacji. Zdarza się jednak, że mimo wzajemnej kontroli, jedna z osób znajdzie się nagle poza zasięgiem partnera czy całej grupy. Może to być spowodowane zaplątaniem, które uniemożliwia przemieszczanie się czy zgubieniem orientacji przy słabej widoczności. Do tej pory pozostali nurkowie poszukiwali swojego kolegi na własną rękę - wynurzając się co pewien czas, aby móc się porozumieć. Wydłuża to czas akcji poszukiwawczej. Lokalizator zaprojektowany przez Wavy na bieżąco pokazuje pozycję nurka. Urządzenie opisuje jego położenie biorąc pod uwagę trzy płaszczyzny i przesyła dane do chmury Microsoft Azure. Tam zostają przeanalizowane i mogą być dalej przekazane w formie obrazu w aplikacji na smartfon. Dzięki temu osoba kontrolująca nurkowanie np. z łodzi, jest w stanie precyzyjnie wskazać pozycję poszukiwanej osoby pozostałym członkom zespołu.

"Ostatnie tygodnie spędziliśmy na przygotowaniu jeszcze lepszego sposobu zaprezentowania naszego projektu. Dodatkowo przygotowywaliśmy się do pokazania naszego produktu w tzw. strefie HandZone, gdzie jury może testować nasze urządzenie. Na samych finałach spodziewamy się zaciętej rywalizacji. Zespołów z różnych krajów będzie 49, co jest poważną konkurencją do pokonania. Jednak mocno wierzymy w to, że możemy zwyciężyć. Chcemy pokazać jak najwięcej." - dodaje Jakub Wujek, lider drużyny Wavy.

W środę 25 lipca podczas transmisji na żywo, która rozpocznie się o godz. 18:00 czasu polskiego będziemy mogli się przekonać, czy Polskiej Drużynie Narodowej udało się zdobyć którąś z nagród światowych finałów Imagine Cup 2018.

Trzy najlepsze projekty otrzymają:

Pierwsze miejsce: 85,000 doalrów oraz grant Azure wartości 50,000 oraz sesję mentoringową z Satyą Nadellą, CEO Microsoft .

85,000 doalrów oraz grant Azure wartości 50,000 oraz sesję . Drugie miejsce: 15,000 dolarów, 40,000 dolarów grantu Azure.

15,000 dolarów, 40,000 dolarów grantu Azure. Trzecie miejsce: 30,000 doalrów grantu Azure.

W tym roku z okazji 16 lat konkursu Imagine Cup zostały ufundowane dodatkowe 3 nagrody za projekty wykorzystujące sztuczną inteligencję, Big Data i rzeczywistość mieszaną:

Pierwsze miejsce w Big Data : 15,000 dolarów, 30,000 dolarów w postaci grantu Azure.

: 15,000 dolarów, 30,000 dolarów w postaci grantu Azure. Pierwsze miejsce w SI: 15,000 dolarów, 30,000 dolarów w postaci grantu Azure.

15,000 dolarów, 30,000 dolarów w postaci grantu Azure. Pierwsze miejsce w rzeczywistości mieszanej: 15,000 dolarów, 30,000 dolarów w postaci grantu Azure.