Washington Post i IPVM: Huawei pracowało nad systemem rozpoznawania twarzy do monitorowania Ujgurów

Huawei miał pracować nad systemem rozpoznawania twarzy do monitorowania i śledzenia mniejszości ujgurskiej w Chinach – wynika z nowego raportu badaczy nadzoru wideo IPVM.

Zdjęcie /123RF/PICSEL

Raport w całej sprawie opublikowany pierwotnie przez "The Washington Post" jest oparty na dokumentach opublikowanych w witrynie Huawei, znalezionych za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Projekt rozpoznawania twarzy do śledzenia Ujgurów miał być demonstracją, w jaki sposób sprzęt Huawei może zostać wykorzystany do działania w oparciu o konkretne algorytmy firmy Megvii.

Raport IPVM zwraca uwagę na specyficzny alert w przypadku Ujgurów, który miałby być generowany w momencie, w którym dana osoba zostanie zidentyfikowana na terenie Chin.

Grupa mniejszości muzułmańskiej z północno-zachodnich Chin jest przedmiotem intensywnych represji politycznych ze strony pekińskiego rządu. Sprawa ma charakter międzynarodowy, a wiele krajów potępiło działania Chińczyków w zakresie prześladowania Ujgurów.

Otrzymaliśmy oficjalny komentarz firmy Huawei, zamieszczamy go poniżej:

"Huawei nie opracowuje algorytmów czy aplikacji z obszaru rozpoznawania twarzy, a wyłącznie technologie ogólnego przeznaczenia z dziedziny uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji, bazujące na globalnych standardach. Huawei nie jest zaangażowany w rozwój warstwy aplikacyjnej, która szczegółowo określa w jaki sposób technologia ogólnego przeznaczenia będzie wykorzystywana. Produkty i rozwiązania Huawei są zawsze zgodne z wymogami prawnymi i standardami branżowymi".