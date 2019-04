Walka z dronami przy lotniskach rozpoczyna się na dobre

Brytyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło konkurs, którego efektem ma być skuteczniejsza walka z dronami zakłócającymi przestrzeń powietrzną. To kolejny etap inwestycji jaką podejmują największe lotniska świata w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom.

O ile drony mogą posłużyć do stworzenia fantastycznych materiałów multimedialnych oraz fotografii, tak w przypadku lotnictwa i samolotów pasażerskich sprzęty te wielokrotnie powodowały nic innego, jak same problemy. Największe lotniska na całym świecie od dłuższego czasu inwestują ogromne sumy w to, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom oraz samej infrastrukturze, a także samolotom.

Wielka Brytania i jej Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiły pójść o krok dalej w walce z dronami zakłócającymi przestrzeń powietrzną. Urzędnicy ogłosili konkurs z nagrodą o wartości 2,5-miliona dolarów. Całość zgarnie ten zespół, który stworzy technologię skutecznie zapobiegającą lataniu bezzałogowych statków w okolicy lotniska oraz na wszystkich terenach należących do danego portu.

Opisywana inicjatywa jest pokłosiem ostatnich incydentów. W grudniu 2018 roku lotnisko Gatwick zostało zamknięte na 36 godzin w związku z aktywnością dronów w pobliżu pasów startowych. Tym samym Brytyjczycy pobili rekord, którym nikt raczej nie chciałby się pochwalić: lotnisko Gatwick było najdłużej zamkniętym portem lotniczym na świecie. W efekcie wstrzymania prac oraz lotów ponad 140 tysięcy osób nie zdołało opuścić stolicy Wielkiej Brytanii, a firmy musiały zrezygnować z tysiąca lotów. Samoloty przylatujące z wielu lokalizacji musiały skorzystać z alternatywnych lotnisk w okolicy powodując logistyczny chaos.

Zdjęcie Pasażerowie cierpią przez powtarzające się incydenty / 123RF/PICSEL

Konkurs zainicjowany bezpośredni przez Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza wszystkich chętnych do prezentowania pomysłów, które będą nie tylko opłacalne w eksploatacji, ale również przełożą się na skuteczniejsze wykrywanie i eliminowanie zagrożeń oraz problemów związanych z dronami. W pierwszej części konkursu jurorzy wybiorą najlepsze zgłoszenia, a te którym uda się przejść dalej otrzymają wielomilionowe zasilenia finansowe, aby finalnie móc stać się rzeczywistością. Konkurs trwający w ramach programu badawczego ma zakończyć się w marcu 2020 roku.