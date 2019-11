Wady i zalety samochodu elektrycznego

Kupno samochodu elektrycznego wydaje się coraz bardziej korzystne z punktu widzenia mieszkańca miasta. Zarówno w Polsce jak i w innych regionach Europy, rośnie sprzedaż elektryków. Co za tym przemawia? Jakie faktyczne zalety niesie ze sobą posiadanie bezemisyjnego pojazdu, a na co trzeba uważać?

Technologia, która jeszcze niedawno była uznawana jedynie za ciekawostkę, dziś stanowi jedną z najważniejszych cech określających przyszłość motoryzacji. Samochody elektryczne szturmem zdobywają rynek, a coraz większa liczba producentów prezentuje plany elektryfikacji gamy modelowej. Pozytywne reklamy zachęcają do ekologicznego życia prezentując zalety takiego rozwiązania, warto jednak pamiętać, że istnieją też pewne wady.

Ekologia

Zacznijmy jednak od zalet. O tym, że samochody elektryczne niosą ze sobą ogromne korzyści względem czystości powietrza słyszy się od wielu lat. Zastosowanie baterii zamiast spalinowego silnika, skutkuje brakiem emisji spalin co tym samym przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń w postaci tlenków azotu czy węglowodorów. Niektóre większe miasta już teraz zabroniły wjazdu do centrum pojazdom spalinowym, samochody bezemisyjne są często zwalniane z tego zakazu. Pozytywny wpływ na środowisko ma także cichsza praca tego rodzaju napędu, a także zwiększone bezpieczeństwo ograniczające wyciek toksyn w trakcie wypadku.

Wprawdzie od pewnego czasu pojawiają się wątpliwości dotyczące faktycznej ekologiczności samochodów elektrycznych w związku z np. samym procesem wytworzenia do nich akumulatorów, to jednak obawy te nie mają żadnego poparcia instytucji naukowych. Co więcej - były już kilkakrotnie negowane m.in. przez badaczy z Uniwersytetu Brukselskiego.