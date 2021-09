W tym miesiącu Linux kończy 30 lat

W 1991 roku, studiujący informatykę na Uniwersytecie w Helsinkach, Linus Torvalds opublikował wiadomość na grupie dyskusyjnej poświęconej uproszczonej wersji Unixa o nazwie Minix. Dotyczyła ona prośby o pomoc przy tworzeniu kolejnej odmiany Unixa, która miała stanowić rozwinięcie i usprawnienie dotychczas stosowanych rozwiązań. System był pisany specjalnie pod katem komputera z procesorem 80386, którego posiadaczem niedawno stał się Torvalds. Niedługo później, bo już we wrześniu 1991 roku, światło dzienne ujrzała pierwsza oficjalna wersja Linuksa - systemu, który jeszcze przez długie lata był rozwijany przez entuzjastów.

Reklama

Za ogromny sukces systemu w dużej mierze odpowiada sam Richard Stallman - haker i jeden z twórców ruchu wolnego oprogramowania, a także założyciel projektu GNU. To właśnie on przekonał Torvaldsa do idei "otwartego źródła". Rozwiązanie to pozwoliło znacznie rozszerzyć grono osób zajmujących się rozwojem systemu.

Obecnie Linuks można śmiało nazwać systemem, który może konkurować z wszechobecnym Windowsem. Nie zdobywa on może rynku z taką samą szybkością, ale trzeba mieć też na uwadze, że musi on wydzierać udziały w rynku potężnemu monopoliście.