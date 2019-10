W Gdańsku powstaje autonomiczny statek

Globalne konsorcjum, na którego czele stoi organizacja ProMare, buduje bezzałogowy i w pełni autonomiczny statek Mayflower Autonomous Ship (MAS). Pierwszy bezzałogowy rejs przez Atlantyk odbędzie się we wrześniu 2020 roku, w 400. rocznicę rejsu statku Mayflower, którym pierwsi koloniści angielscy dopłynęli do Ameryki Północnej. Kadłub bezzałogowego statku jest budowany w Gdańsku w zakładach Aluship Technology.

Zdjęcie Mayflower Autonomous Ship (MAS) /materiały prasowe

Statek autonomiczny MAS wykorzysta sztuczną inteligencję IBM, potężne serwery, chmurę i najnowocześniejsze technologie edge computing IBM do samodzielnej nawigacji i unikania zagrożeń oceanicznych na trasie z Plymouth w Anglii do Plymouth w stanie Massachusetts. Jeśli rejs się powiedzie, MAS będzie jednym z pierwszych samonawigujących, pełnowymiarowych statków, które przepłynęły przez Atlantyk, co otwiera drzwi do nowej ery autonomicznych statków badawczych.

"Rejs statku badawczego może kosztować dziesiątki tysięcy dolarów dziennie i jest ograniczony ilością czasu, jaki ludzie mogą spędzać na pokładzie - jest to czynnik zaporowy dla wielu dzisiejszych misji naukowych", powiedział Brett Phaneuf, członek rady założycielskiej ProMare i dyrektor projektu MAS. "Dzięki temu projektowi jesteśmy pionierami efektywnej kosztowo i elastycznej platformy gromadzenia danych, która pomoże chronić oceany".

Statek MAS będzie posiadał trzy kapsuły badawcze zawierające szereg czujników i instrumentów naukowych. Wszystkie te narzędzia będą wykorzystywane do prowadzenia badań naukowych w wielu istotnych obszarach, takich jak bezpieczeństwo cybernetyczne na morzu, monitorowanie ssaków morskich, sporządzanie map poziomu morza i plastiku zalegającego w oceanach. Prace przy wsparciu IBM i organizacji ProMare będą koordynowane przez Uniwersytet w Plymouth w Wielkiej Brytanii, który jest liderem, w obszarze badań morskich.

Według profesora Richarda Thompsona, dyrektora Instytutu Morskiego na Uniwersytecie w Plymouth, "mikroplastik stanowi istotne zagrożenie dla oceanów. Ponad 700 gatunków zwierząt wchodzi w kontakt ze śmieciami morskimi, rozsianymi od równika po bieguny. Szacuje się, że ilość tworzyw sztucznych w oceanach w latach 2015-2025 potroi się. Projekt budowy autonomicznego statku MAS daje nam możliwość przemyślenia, w jaki sposób zbierać dane, aby lepiej zrozumieć ten globalny problem".

Z wirtualnym pokładem statku MAS będą łączyć się również badacze Uniwersytetu w Birmingham, odpowiedzialni za wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality i Mixed Reality). Zespół Human Interface Technologies (HIT) z Birmingham kieruje rozwojem Mixed Reality Telepresence Science Station, która ma pozwolić ludziom z każdego zakątka świata wirtualnie zaokrętować się na pokładzie bezzałogowego statku MAS podczas jego transatlantyckiej misji.

Dzięki połączeniu technologii IBM PowerAI Vision wykorzystującej akcelerowane serwery IBM Power Systems (technologia wykorzystywana przez najpotężniejsze superkomputery na świecie Summit), IBM pomaga organizacji ProMare budować rozwiązania sztucznej inteligencji wykorzystujące tzw. głębokie uczenia się (ang. deep learning). Będą one rozpoznawać zagrożenia nawigacyjne, pojawiające się w pokładowych kamerach wideo MAS, takie jak boje, pływające przeszkody i inne statki. Dodatkowo statek będzie miał stałą świadomość sytuacyjną dzięki RADAR, AIS (Automated Identification Systems) i LIDAR - technologii stosowanej w samochodach autonomicznych. W przypadku wykrycia zagrożenia, statek MAS wykorzysta oprogramowanie IBM Operational Decision Manager, aby samodzielnie decydować, czy zmienić kurs pobierając dodatkową moc z pokładowego generatora rezerwowego. Łącząc dane z map morskich, czujników i prognoz pogody, MAS będzie w stanie określić optymalną trasę i prędkość z jaką powinien pokonywać Atlantyk.

Podczas rejsu urządzenia końcowe znajdujące się na pokładzie będą zbierać i analizować dane statku oraz przechowywać je lokalnie. Gdy łączność satelitarna będzie dostępna, dane te będą przesyłane na ląd. Dzięki nim ProMare będzie mogło aktualizować modele głębokiego uczenia się i w razie potrzeby wysyłać je na statek. Wszystko będzie połączone z chmurą IBM Cloud, gdzie dane będą przechowywane w IBM Cloud Object Storage.