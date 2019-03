​Asus wprowadziła do sprzedaży w Polsce nowe modele z rodziny VivoBook: 14-calowy VivoBook 14 oraz 15,6-calowy VivoBook 15. Oba modele zostały wyposażone w ekrany NanoEdge z wąskimi ramkami.

Zdjęcie VivoBook /materiały prasowe

Dzięki zastosowaniu ekranu NanoEdge o konstrukcji z wąskimi ramkami ze wszystkich czterech stron, oprawki laptopów VivoBook 14 i VivoBook 15 mierzą 5,7 mm szerokości, co zapewnia stosunek wielkości ekranu do obudowy na poziomie odpowiednio: 87 proc. i 88 proc. Zastosowane matryce FHD oferują również technologię szerokoekranową oraz odwzorowanie kolorów dla zapewnienia realistycznych efektów wizualnych - nawet podczas oglądania z bardzo ostrego kąta.

Reklama

Laptopy VivoBook 14 i VivoBook 15 są w maksymalnej konfiguracji napędzane procesorami Intel Core i5 ósmej generacji oraz niezależnymi kartami graficznymi NVIDIA GeForce MX110. Oba modele mogą zostać wyposażone w dysk SSD o maksymalnej pojemności 256 GB. Laptopy VivoBook 14 i 15 obsługują także technologię pamięci Intel Optane, która inteligentnie zwiększa wydajność dysku twardego dla przyspieszenia pracy wielozadaniowej i ładowania aplikacji oraz skrócenia czasu uruchamiania systemu i wznawiania pracy.



Ponadto dwuzakresowa karta Wi-Fi (802.11ac) zapewnia prędkości transferu danych rzędu nawet 867 Mb/s - czyli 6 razy wyższe niż w standardzie 802.11n - do płynnego strumieniowania wideo oraz surfowania w Internecie. Laptop VivoBook dysponuje również technologią Bluetooth 4.2.

W opcjonalnej wersji w touchpadzie zintegrowany jest czytnik linii papilarnych umożliwiający logowanie jednym dotknięciem za pośrednictwem funkcji Windows Hello. Laptopy posiadają również pełnowymiarową, podświetloną klawiaturę, która idealnie nadaje się do użytkowania w miejscach o słabym oświetleniu. Klawiatura charakteryzuje się jednoczęściową, solidną konstrukcją ze skokiem klawisza na poziomie 1,4 mm dla wysokiego komfortu pisania.



Zastosowany w nowych modelach z serii VivoBook zawias ErgoLift, to mechanizm automatycznie unoszący klawiaturę, kiedy pokrywa laptopa jest otwarta, przez co użytkownik uzyskuje wrażenia podobne do pisania na klawiaturze desktopowej.

Zdjęcie VivoBook / materiały prasowe

W skład opcji połączeń wchodzi cała gama gniazd, w tym USB Type-C (USB-C), USB 3.1 Gen 1 Type-A, oraz USB 2.0, wyjście HDMI, jak również czytnik kart microSD. Takie wyposażenie umożliwia wygodne podłączanie różnych nowoczesnych urządzeń peryferyjnych, monitorów i projektorów.



Wszystkie modele z serii VivoBook są wyposażone w baterię umożliwiającą pracę przez cały dzień, a także oferującą trzy razy dłuższą żywotność w porównaniu do standardowych baterii litowo-jonowych. Technologia szybkiego ładowania umożliwia użytkownikom naładowanie baterii od niskiego stanu do 60 proc. w ciągu 49 minut. Zintegrowana technologia ASUS Battery Health Charging sprawia również, że ładowanie jest bezpieczniejsze, oferując środki służące zmniejszeniu szybkości rozprężenia akumulatora podczas ładowania.

Laptopy VivoBook 14 (X420/R459) oraz VivoBook 15 (X512/R564) dostępne są w sprzedaży w wersjach kolorystycznych Transparent Silver i Slate Gray. Ceny zaczynają się odpowiednio od 1699 zł oraz 2199 zł.