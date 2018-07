Virgin Orbit przygotowuje się do lotów testowych

Spółka należąca do Grupy Virgin planuje test lotu samolotu Boeing 747 z dołączoną rakietą LauncherOne.

Zdjęcie Boeing 747 uwalnia LauncherOne /materiały prasowe

Richard Branson interesuje się nie tylko wynoszeniem turystów na wysokości suborbitalne. Dotychczas kosmiczne inicjatywy brytyjskiego multimilionera kojarzyły się głównie z działaniami spółki Virgin Galactic, która pracuje nad uruchomieniem lotów turystycznych z wykorzystaniem rakietoplanu SpaceShipTwo. Druga kosmiczna inicjatywa Bransona to Virgin Orbit, która będzie próbować swoich sił w wynoszeniu małych ładunków na orbitę. Należąca do Grupy Virgin spółka została założona na początku 2017 roku.

Do wynoszenia ładunków ma służyć rakieta LauncherOne pierwotnie rozwijana w ramach spółki Virgin Galactic. Ma być zdolna do wynoszenia małych ładunków (do 200 kg) na orbitę synchroniczną ze Słońcem. Sama rakieta będzie startować z powietrza, wypuszczana ze zmodyfikowanego Boeinga 747 o nazwie CosmicGirl.

29 czerwca Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wydała zezwolenie na wystrzelenie rakiety LauncherOne z samolotu startujące z kosmodromu Mojave Air and Space Port. Na orbitę wyniesione ma zostać symulator masy oraz kilka Cubesatów. Firma zapowiedziała, że pierwszy lot orbitalny odbędzie się jeszcze latem. Wcześniej, w pierwszym tygodniu lipca ma zostać przeprowadzony test aerodynamiczny lotu samolotu CosmicGirl z podwieszoną rakietą nośną.