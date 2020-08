Virgin Galactic przygotowuje następcę Concorde’a

Firma Virgin Galactic pochwaliła się designem swojego nowego samolotu. Będzie on w stanie osiągnąć prędkość Mach 3.

Zdjęcie Virgin Galactic ujawnia pomysł na naddźwiękowy samolot /materiały prasowe

Virgin Galactic przygotowuje się do stworzenia bardzo szybkiego samolotu komercyjnego, który mógłby zostać śmiało ogłoszony oficjalnym następcą Concorde’a. Firma ujawniła wstępny projekt tworzonego przez siebie samolotu i trzeba przyznać, że wygląda on bardzo futurystycznie. Cała konstrukcja ma przekraczać prędkość Mach 3, co daje lot z prędkością mniej więcej 3700 kilometrów na godzinę. To pięć razy szybciej od obecnie przemierzających niebo samolotów pasażerskich.

Jest jednak małe "ale".

Koncept nowego samolotu Virgin Galactic nie został zaprezentowany przypadkowo. Firma po jego pokazaniu ogłosiła podpisanie umowy o współracę z marką Rolls-Royce - jednym z czołowych, światowych producentów silników lotniczych. Rolls-Royce kilkadziesiąt lat temu był również odpowiedzialny za silnik Concorde’a. Jedynego naddźwiękowego samolotu pasażerskiego jaki kiedykolwiek był użytkowany na świecie.

W maju 2020 roku Virgin Galactic ogłosiło, iż będzie współpracować z NASA nad szybkimi podróżami w powietrzu. Nowy samolot firmy Richarda Bransona ma latać na wysokości 60000 stóp nad powierzchnią Ziemi i zapewni miejsce dla od 9 do 19 osób, w zależności od konfiguracji. Całość ma być zasilana paliwem nowej generacji, które według Virgin Galactic jest bardziej ekologiczne niż konwencjonalne rozwiązania. Patrząc na ilość miejsc w samolocie można się spodziewać, że bilet na pojedynczą podróż będzie poza zasięgiem przeciętnego klienta.

Zdjęcie Virgin Galactic stworzy nowy rodzaj podróży / materiały prasowe

Ogłoszenie nowego pomysłu na samolot naddźwiękowy zbiega się także z prezentacją wyników kwartalnych Virgin Galactic. Marka odnotowała kolejną, poważną stratę netto w wysokości około 63 milionów dolarów. W poprzednim kwartale strata wyniosła 60 milionów dolarów. Mimo to, Virgin Galactic twierdzi, iż jest na dobrej drodze do rozpoczęcia komercyjnych lotów kosmicznych już w 2021 roku.

Cena za bilet? Zaledwie 250 tysięcy dolarów.