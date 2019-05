​Pięćdziesiąt lat temu, w garażu, w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej, pewien inżynier i fizyk Reid Anderson dał początek historii firmy, która dziś jest kojarzona z nośnikami danych, szczególnie z kultowymi dyskietkami i płytami CD-ROM.

Zdjęcie Starsi użytkownicy komputerów kojarzą Verbatim przede wszystkim z dyskietkami /123RF/PICSEL

Historia zaczęła się w 1969 roku, od firmy o nazwie Information Terminals Corporation (ITC). Anderson dochodzi wtedy do wniosku, że potencjał kryje się w komputerowych nośnikach danych. Pierwszy produkt tej małej firmy to włożone do wykupionych kasetowych pudełek taśmy. Następnie firma opracowuje własne kasetki z niezwykle stabilną i precyzyjnie dopasowaną oprawą z poliwęglanu. W 1972 roku globalny udział ITC w rynku tych produktów sięga 90 procent a firma zatrudnia około 30 osób. W 1973 roku inżynierowie ITC dopracowują pierwszą 8-calową dyskietkę IBM, tworząc specjalną powłokę chroniącą dysk przed brudem i uszkodzeniami. Firma kroczy ścieżką wzrostu i w 1976 roku buduje pierwszą fabrykę nośników. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego procesu produkcyjnego dyskietki zyskują unikalną teflonową powłokę. Trafiają na rynek pod nazwą Verbatim, co po łacinie oznacza "dosłownie", później również w formacie 5,25 cala. W porównaniu z produktami stosowanymi dzisiaj, te sporej wielkości dyskietki pozwalały na gromadzenie niewielkiej ilości danych, odpowiadającej właściwie objętości kilku stron tekstu!

Na początku produkty sprzedawane są wyłącznie do oryginalnych producentów sprzętu, ale od wspomnianego momentu firma poszerza działalność również o sektor detaliczny. W 1979 roku zatrudnia już ponad 1.000 osób. Fetując sukces swojego bestsellera sama zmienia nazwę na “Verbatim" i trafia na giełdę. Dwa lata później wprowadza dyskietkę DataLifePlus, dzięki której może nieprzerwanie budować międzynarodową reputację producenta wysokiej klasy nośników.

Przymierzając się do ekspansji na rynek japoński Verbatim wchodzi w joint venture z firmą Mitsubishi Kasei. 3,5-calowa, kompaktowa dyskietka staje się w kolejnych latach sprzedażowym hitem, więc firma postanawia zbudować nowe zakłady produkcyjne. Niezbędne do tego nakłady finansowe wymuszają jej przejęcie, w 1985 roku, przez Eastman Kodak: wytwórcę specjalistycznych produktów fotograficznych i filmowych.

Po pięciu lat współpracy drogi firm się rozchodzą. W 1990 roku Mitsubishi Kasei, która następnie połączy się z Mitsubishi Petrochemical, tworząc firmę Mitsubishi Chemical Corporation, znów zostaje właścicielem Verbatim. Dzisiaj spółka-matka funkcjonuje pod nazwą Mitsubishi Chemical Media.

Zdjęcie Verbatim to również płyty Blu-ray / 123RF/PICSEL

W latach 1990 Verbatim staje się liderem rynku dyskietek. Trendy jednak się zmieniają: popularność zyskują magnetyczno-optyczne nośniki danych, występujące w mniejszych formatach i większych pojemnościach. W tej dziedzinie Verbatim staje się pionierem, i również dziś utrzymuje czołową pozycję międzynarodową w segmentach takich produktów jak CD, DVD czy niezapisane płyty Blu-ray. Tak jak obecnie również wówczas Verbatim była jednym z niewielu producentów włączających do własnego portfela wszystkie popularne formaty i produkty, w tym wiele pomyślnie testowanych rozwiązań "first to market". W 2009 roku Mitsubishi Chemical Media przejmuje markę Freecom, która, również w tym roku, świętuje swoje 30 urodziny. To kolejna marka w ofercie Verbatim, pod którą lojalnej bazie klientów oferowane są wysokiej jakości dyski twarde oraz dyski SSD z innowacyjnymi rozwiązaniami.

Przy zwiększających się w postępie geometrycznym ilościach danych, rośnie również stale zapotrzebowanie na ich nośniki, w tym rozwiązania mobilne takie jak zewnętrzne dyski twarde, dyski SSD i USB czy karty pamięci flash, tworzące miks produktów magazynujących, tak niezbędnych w wielu różnych dzisiejszych zastosowaniach.

"Klienci poszukują przede wszystkim niezawodności, równocześnie wymagając, by przechowywane dane były bezpieczne. Wychodzimy naprzeciw tym życzeniom, starannie dopracowując nasze rozwiązania, zapewniając najlepsze komponenty i stosując precyzyjne procesy produkcyjne" - mówi Clive Alberts, który niedawno objął stanowisko prezesa Verbatim na region EUMEA. "(...) W najbliższych latach będziemy dążyć do osiągnięcia istotnego wzrostu w tych ważnych kategoriach" - mówi Clive Alberts.