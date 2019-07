Vectra wprowadza internet światłowodowy 2 Gb/s

Vectra, jako pierwszy ogólnopolski operator oferuje Klientom internet światłowodowy o prędkości 2 Gb/s.

Zdjęcie /123RF/PICSEL

Nowa oferta dostępna jest obecnie wyłącznie dla Klientów mieszkających w Warszawie.

Reklama

Wprowadzona do portfolio prędkości internetowych Vectry usługa 2 Gb/s przystosowana jest do obsługi najnowszych technologii przesyłania i odbioru nawet terabajtowych treści. Tak dużą przepustowość docenią zatem fani rozdzielczości 4K, użytkownicy urządzeń typu smart wymagających połączenia z siecią, e-sportowcy, fani rozwijającej się w ekspresowym tempie technologii VR (virtual reality), a także wszyscy, którzy chcą szybko i niezawodnie przesyłać pliki o dużej objętości. Wysyłanie danych (upload) odbędzie się w przypadku tej usługi z prędkością do 120 Mb/s.



Największa przepustowość internetu stacjonarnego wśród ogólnopolskich operatorów należy od dzisiaj do Vectry. Dzięki wdrożeniu najnowszej technologii transmisyjnej DOCSIS 3.1 oraz inwestycjom w rozwój sieci światłowodowej możemy towarzyszyć Klientom w jeszcze szybszym odkrywaniu możliwości nowoczesnej technologii. Naszym celem jest dostarczenie użytkownikom wysokiej jakości rozrywki, z której mogą cieszyć się gdzie chcą i kiedy chcą. Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań w naszej infrastrukturze ma ten cel mocno wspierać - komentuje Tomasz Żurański, prezes zarządu Vectra S.A.



Nowa usługa obejmująca światłowodowy internet o prędkości 2 Gb/s dostępna jest w Vectrze w cenie 179,99 zł miesięcznie. Koszt aktywacji dla nowych Klientów wynosi 149 zł. Obecni Klienci Vectry mogą liczyć na zwiększenie swoich dotychczasowych prędkości do 2 Gb/s korzystając z oferty przygotowanej specjalnie dla nich, bez ponoszenia kosztów opłaty aktywacyjnej.Wraz z usługą 2 Gb/s Klienci otrzymają nowy modem wyposażony w cztery porty Ethernetowe 1000 Mb/s umożliwiające podłączenie przewodowe nawet czterech urządzeń jednocześnie.



Modem z wbudowanym routerem bezprzewodowym oferuje dobry zasięg sieci bezprzewodowej dzięki zastosowaniu 11 anten (3x3 dla 2,4 GHz oraz 4x4 dla 5 GHz + anteny kierunkowe). Oferty zawierające usługę 2 Gb/s oraz modem dostępne są na stronie operatora