Zespół CERT Polska opublikował na swoim profilu Facebooka wpis, w którym ostrzega przed potencjalnymi atakami wykorzystującymi fałszywe SMS-y od policji.

Zdjęcie CERT Polska / Facebook /materiał zewnętrzny

W ostatnim czasie nasiliły się oszustwa SMS-owe. Tym razem zespół CERT Polska przestrzega przed nową cyberprzestępczą kampanią, polegającą na wyłudzeniach. Na oficjalnym profilu organizacji możemy wyczytać:

"Uwaga! Ostrzegamy przed nową odsłoną oszustwa, w którym przestępcy podszywają się pod Polska Policja i wysyłają fałszywe SMS-y informujące o konieczności opłacenia zaległego mandatu.

Oszuści wysyłają SMS-y na losowe numery telefonów, których treść sugeruje konieczność opłacenia zaległego mandatu w kwocie 10 złotych. By nakłonić do zapłaty podszywają się pod policję oraz sugerują wszczęcie egzekucji komorniczej w przypadku braku reakcji. W treści wiadomości znajduje się hiperłącze prowadzące na stronę, na której można opłacić rzekomy mandat. W rzeczywistości jest to fałszywy panel płatności, który podszywa się pod firmę PayU. Wprowadzenie danych w tym panelu umożliwi przestępcom przejęcie naszego konta."

Zdjęcie CERT Polska / Facebook / materiały prasowe

Eksperci zwracają uwagę aby nie reagować na wiadomości tekstowe, których się nie spodziewamy. W żadnym wypadku nie należy na wspomnianą wiadomość odpowiadać ani nie otwierać zawartych w niej linków. Najlepiej jak najszybciej usunąć ją ze skrzynki odbiorczej.