Uważaj na numer z tym kierunkowym - to próba oszustwa "Na telefon z Kuby"

Eksperci zauważyli, że w ostatnim czasie da się zaobserwować dużą liczbę telefonów z kierunkowym z Kuby. To próba oszustwa - oddzwonienie na taki numer wiąże się z dużymi kosztami, przestrzegają eksperci z CyberRescue.

Metoda na telefon z obcego kraju, który na pierwszy rzut oka przypomina kierunkowy jednego z polskich miast, to oszustwo znane od dawna. Niestety, nadal działa. Międzynarodowy kierunkowy z Kuby to +53, zatem numery komórkowe z zaczynające się od 53 XXX XXX XXX, to próba oszustwa. Łatwo pomylić je z polskim kierunkowym telefonów stacjonarnych 53 XXX XX XX. Metoda oszustwa "Na telefon z Kuby" to nic nowego, stosuje się ją przynajmniej od kilku lat - pisaliśmy już o niej wcześniej.

- Jeżeli nie spodziewasz się telefonu z zagranicy, a wyświetlony na twoim telefonie numer jest zadziwiająco długi lub zupełnie nie kojarzysz międzynarodowego numeru kierunkowego kraju pochodzenia tego numeru - zachowaj ostrożność i oddzwaniaj z głową. Zwracaj uwagę, na jaki numer oddzwaniasz - apeluje w takich sprawach Urząd Komunikacji Elektronicznej. należy sprawdzić czy dany numer nie jest numerem zagranicznym (połączenia międzynarodowe są drożej płatne) lub też czy nie należy do zakresu numeracji wykorzystywanej do świadczenia usług o podwyższonej opłacie (np. 0708-XXX-XXX).

Inne często wykorzystywane do oszustwa numery

Najczęściej na numer użytkownika dzwoni zagraniczny numer często z "egzotycznego" kraju np. z Republiki Konga lub Wybrzeża Kości Słoniowej tj. krajów, których międzynarodowe numery kierunkowe (+243) oraz (+225) pozostawione na wyświetlaczu aparatu użytkownika jako połączenia nieodebrane mogą sugerować, że są to połączenia krajowe. Początek międzynarodowego numeru kierunkowego np. Demokratycznej Republiki Konga (+243.....) lub Wybrzeża Kości Słoniowej (+225...) może być mylony przez użytkownika z numerem kierunkowym strefy np. 22 - Warszawa, 24 - Płock.