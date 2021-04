Uwaga na tę bieżnię - to poważne zagrożenie dla dzieci

Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich wydała ostrzeżenie dotyczące sprzętu marki Peloton. Konkretna bieżnia ma być niebezpieczna dla dzieci.

Produkt, o którym mowa, to model Peloton Tread Plus - maszyna ma stanowić poważne zagrożenie dla dzieci. Mogą one nabawić się otarć, złamań, a nawet umrzeć. W poście na blogu firmy udostępnionym w marcu 2021 roku okazało się, że szefowa marki Peloton wiedziała, iż na bieżni zginęło dziecko.

Agencja twierdzi, iż jest świadoma około 39 incydentów z bieżnią Tread Plus, w tym jedną śmiercią. W świetle wielu doniesień o problemach, instytucja wydała ostrzeżenie skierowane do rodziców oraz wszystkich posiadaczy konkretnego modelu bieżni. CPSC opublikowało również film pokazujący, co może stać się w przypadku wykorzystania bieżni Tread Plus wraz z dziećmi. Materiał pokazuje, jak dziecko pozostawione bez opieki jest wciągane pod bieżnię i niemalże miażdżone przez mechanizm urządzenia.

Peloton to marka, która eksplodowała popularnością w czasie pandemii. Firma wydała dziesiątki milionów dolarów na rozwój bogatego doświadczenia sprzedawanego przy pomocy interaktywnej platformy. U podstaw działalności amerykańskiej firmy leży specjalnie zaprojektowana platforma mająca nie tylko trenować użytkowników, ale również dawać im poczucie posiadania "własnego" trenera personalnego, dostępnego o każdej porze. Oprogramowanie dba o personalizację zajęć sportowych oraz poczucie należenia do ekskluzywnej grupy ćwiczących. Peloton tak zaprojektował "trenerów", aby nawiązywali oni więź z użytkownikiem. Marka dodatkowo tworzy mnóstwo planów treningowych, zajęć oraz wyzwań, aby zmotywować każdego do uprawiania sportu.

Dzięki Pelotonowi można rozwijać się w takich dyscyplinach, jak kolarstwo, bieganie, a nawet ćwiczyć jogę oraz medytację. Wachlarz usług jest naprawdę szeroki. Podejście kręcące się wokół użytkownika pozwoliło firmie uzyskać finansowanie na poziomie prawie 1,2 miliarda dolarów.

W ostatnich miesiącach marka zaprezentowała Bike+ - zupełnie nowy rower, który ma posłużyć zarówno początkującym, jak i absolutnym profesjonalistom. Na rowerze znajdziemy system dźwięku hi-fi, wyświetlacz, połączenie z internetem czy możliwość indywidualnego dostosowania parametrów do każdej osoby.

